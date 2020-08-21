В Валке грузовик насмерть сбил велосипедиста

В 16 часов в четверг в Валке на улице Вароню произошло столкновение грузовика Volvo с велосипедистом, который в результате аварии погиб на месте происшествия. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Восемь человек в четверг пострадали в авариях в Риге и ее округе, четыре - в Курземе, три - в Латгале, два - в Земгале и один - Видземе. Шестеро пострадавших были велосипедистами, а четверо - пешеходами.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения за сутки были задержаны восемь водителей: три - в Видземе, по два - в Риге и ее округе и в Земгале, и один - в Курземе.

За превышение скорости оформлено 158 протоколов. В округе Риги за это нарушение наказаны 66 водителей, в Земгале 33, в Латгале и Видземе - по 20, а в Курземе - 19 водителей.

Всего полиция оформила 396 протоколов о нарушении правил дорожного движения.