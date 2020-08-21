Виктор Цепкало: Лукашенко верить нельзя

По его словам, ему удалось встретиться со многими западными лидерами и рассказать о ситуации в Беларуси многим западным СМИ.

Однако рассказал, что удалось уже добиться многих договоренностей. В частности, если белорусские студенты будут отчислены из ВУЗов за свои оппозиционные взгляды, они смогут продолжить обучение в некоторых странах Восточной Европы.

Кроме того, он заявил, что Беларуси важно оставаться в "прекрасных" отношениях с Россией, так как республика зависит от РФ экономически и в целом очень связана.

Он также рассказал, что на международном уровне Беларуси не надо выбирать между Россией и Европой - с кем сотрудничать, а с кем нет, а надо стараться найти максимальное число партнеров: "Надо выбирать не или\или, а и\и".

Цепкало настаивает, что вхождение Беларуси в ЕС в настоящее время нереально. Но настраивать новое экономическое сотрудничество с Европой, по его словам, необходимо.

Русская служба Би-би-си задала вопрос о том, как сейчас Цепкало строит отношения с координационным советом белорусской оппозиции, куда его не позвали.

"Критерий отбора был - не включать тех, кто находится за пределами Беларуси", - объяснил он свое неучастие в совете.

"Но мы безусловно поддерживаем все действия, всю концепцию, которая перекочевала из объединенного штаба Тихановской", - добавил он.

Единственное в работе совета, чего не понимает Цепкало, это что именно будет координировать координационный совет. Будет ли он координировать уличные протесты и забастовки - остается непонятным.

Верить Лукашенко нельзя

Цепкало заявил, что не верит в то, что Лукашенко действительно намерен провести конституционную реформу.

Ранее Лукашенко заявил, что новые выборы в республике возможны, но при изменении конституции. Какие именно надо провести изменения Лукашенко не говорил.

"Лукашенко обещает конституционную реформу лет 10. Он говорит, внесите мне предложения изменений. Через год ему вносят, он говорит, я их доработаю. Еще два года дорабатывает, но что это за изменения даже не говорит", - говорит Цепкало.

Он заявил, что Лукашенко этими обещаниями затягивает время и ждет, что "общество успокоится".

"Если бы он сказал: "Я хочу сделать такую конституцию, где президент будет иметь такие полномочия:...". Но мы ничего такого никогда не слышим. Верить ему нельзя", - заявил Цепкало.