В Эстонии - 17 новых случаев Covid-19 за сутки; в Литве - 37 и одна смерть

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 37 новых случаев коронавируса, один человек умер, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.

На данный момент общее количество случаев в Литве выросло до 2528, коронавирусом больны в настоящее время 714 человек, а 1755 выздоровели.

От коронавируса скончались 83 человека. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин. В изоляции находится 3320 человек.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 159 завозных случаев.

За минувшие сутки проведено 5035 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 599 513.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 896 первичных тестов на Covid-19, позитивный результат дали 17 тестов.

По состоянию на утро пятницы госпитализация из-за коронавируса требуется в Эстонии 10 пациентам, ни один из них не подключен к аппарату ИВЛ.

За сутки не зафиксировано новых смертей, всего в Эстонии от коронавируса скончались 63 человека.

По состоянию на утро пятницы выздоровели 2011 человек.

Уровень заболеваемости за последние 14 дней составляет в Эстонии 8,4 случая на 100 000 населения.