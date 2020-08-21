В Эстонии - 17 новых случаев Covid-19 за сутки; в Литве - 37 и одна смерть

За прошедшие сутки в Литве подтверждено 37 новых случаев коронавируса, один человек умер. В свою очередь в Эстонии зарегистрировано 17 новых случаев Covid-19.
Литва
За минувшие сутки в Литве подтверждено 37 новых случаев коронавируса, один человек умер, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.
На данный момент общее количество случаев в Литве выросло до 2528, коронавирусом больны в настоящее время 714 человек, а 1755 выздоровели.
От коронавируса скончались 83 человека. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин. В изоляции находится 3320 человек.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 159 завозных случаев.
За минувшие сутки проведено 5035 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 599 513.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 896 первичных тестов на Covid-19, позитивный результат дали 17 тестов.
По состоянию на утро пятницы госпитализация из-за коронавируса требуется в Эстонии 10 пациентам, ни один из них не подключен к аппарату ИВЛ.
За сутки не зафиксировано новых смертей, всего в Эстонии от коронавируса скончались 63 человека.
По состоянию на утро пятницы выздоровели 2011 человек.
Уровень заболеваемости за последние 14 дней составляет в Эстонии 8,4 случая на 100 000 населения.
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