Бывший руководитель "Банка Балтия" стал священником

Как сообщает Латвийская евангелическо-лютеранская церковь, церемония рукоположения состоялась 14 августа под руководством архиепископа Яниса Ванагса.

Фрейманис будет служить в Новой Гертрудинской церкви в Риге и в рижский общине Святого Духа, где уже ранее служил евангелистом. Фрейманис также является капелланом учебного учреждения лютеранской церкви "Академия Лютера".

В апреле 2009 года после длившегося более 10 лет процесса вступил в силу приговор по делу "Банка Балтия", согласно которому руководитель надзорного совета банка Александр Лавент и президент банка Талис Фрейманис были признаны виновными во вредительстве, присвоении денег вкладчиков, сокрытии бухгалтерских данных и умышленном доведении банка до банкротства.

Лавент был приговорен к 7 годам и 7 месяцам заключения, Фрейманис - к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. К моменту вступления приговора в силу они уже отбыли эти сроки.