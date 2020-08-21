Истошные крики и зубы на полу. Что происходило с задержанными во время протестов в белорусском Гомеле

"Устраивай там твой Майдан"

Все собеседники Би-би-си часами лежали лицом вниз с руками за головой в актовом зале. По их словам, более поздних уплотняли, подгоняя дубинками, кого-то подвешивали на наручниках и били в лицо. Данные 31-летнего Александра (имя изменено по его просьбе) записывала женщина - он видел только ее форменную юбку и туфли. Как рассказывают задержанные, одного человека избили до потери сознания за украинский паспорт: "Едь в свою страну, устраивай там свой Майдан!". Он кричал: "Я уже шесть лет здесь живу, вашу страну люблю".

Люди в черном, судя по звукам, действовали ритмично: "принял кого-то, обработал, бежит в другой угол отдышаться, выпить водички и обсудить, какой программой лучше восстановить доступ к отключенному по всей стране интернету", - иронизирует Вадим. "Обсуждали, что "привезли портфель с камнями", говорит Александр. Увидев на полу в кабинете кровь, спрашивали, кто разлил кетчуп", отметил Дмитрий.

Избивали задержанных на всех этажах милицейского здания. "И Богу молились, и крики были истошными: новых заводили и заводили, процесс не останавливался, на полу валялись выбитые зубы", рассказывают гомельчане. Всех заставляли ползти через коридор - руки за спиной, ноги врозь - и охаживали дубинкой "для воспитания", вспоминают они.

31-летний Александр полз "голова к голове" с 35-летним Андреем (имя изменено по его просьбе), тому досталось за красную майку с абстрактным рисунком: его приняли за символику оппозиционного флага Белоруссии. От них, впрочем, отстали, услышав, что "активных везут".

Люди ждут известий о задержанных родственниках и близких в Жодино EPA

Если приходили родители узнать, что случилось с их детьми, женщин оставляли на улице, а минимум двух отцов забрали внутрь и тоже избили, рассказали несколько собеседников Би-би-си. У одного из них прихватило сердце, но он продолжал тихонько стонать лёжа лицом в пол. Силовики спросили: "Что, совсем плохо?". Тот говорит "Да, плоховато, ребята". Ему позволили принять таблетку и отпустили, перепроверив, что ещё не успели оформить на него протокол.

Ситуация повторилась и на следующий день, рассказывала местным СМИ мать одного из задержанных: "Я была под Центральным РОВД, и лично слышала, как бьют моего сына! Когда мы с родителями стали кричать, они закрыли окна. Мне сказали: "Ты хочешь тоже так? Ну так заходи". Женщину обыскали, но все же выкинули из отделения.