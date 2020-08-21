Истошные крики и зубы на полу. Что происходило с задержанными во время протестов в белорусском Гомеле

В белорусском городе Гомеле началось рассмотрение апелляций жителей, задержанных в первые дни протестов. Решения об их аресте суды выносили без свидетелей и адвокатов прямо в изоляторе УВД. Заявители отрицают свое участие в митинге и неповиновение силовикам. Они рассказали Би-би-си о пытках в гомельской милиции, где избивали даже родителей, которые приходили искать находившихся там детей.
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На прошлой неделе судья Центрального районного суда Гомеля Сергей Соловский вынес десятки постановлений об административном аресте граждан на сроки от 10 до 20 суток. В решениях (есть у Би-би-си) говорится, что судья выносил их на "открытом выездном заседании" в изоляторе временного содержания (ИВС) УВД - то есть фактически в тюрьме - без свидетелей, защиты и слушателей.
Обвиняемых выводили на суд из камер и через несколько минут возвращали обратно. Суд признал, что они участвовали в несанкционированных митингах и не повиновались требованиям милиции проследовать в автозак.
15 августа почти всех арестантов (в разных изоляторах их было более ста) без объяснений и сопроводительных документов отпустили на свободу. 19 августа Гомельский областной суд начал рассматривать апелляции об отмене решений об аресте и прекращении административных дел. Вышестоящий суд отложил процесс на неопределенный срок для истребования доказательств.
Жалобы на пытки пока изучает Следственный комитет. Получить комментарий УВД Гомельского облисполкома Би-би-си оперативно не удалось.
На примере пятерых собеседников Би-би-си мы разбираемся, что же на самом деле происходило в центральном отделе милиции и изоляторе Гомеля.
"Хочешь перемен или не хочешь?"
38-летний Вадим (фамилию просил не называть) был независимым наблюдателем на выборах президента Беларуси и стал свидетелем нарушений, фальсификаций и игнорирования жалоб со стороны милиции и избиркомов разных уровней.
На следующий день после подсчета голосов он стал курсировать на автомобиле по центру города под песню Цоя "Перемен" - не сигналя, но высоко держа из окна руку в белой повязке (символ мирного протеста). Как утверждает автомобилист, регулировщикам, которые его останавливали, он рассказывал правду о выборах и ни разу не был оштрафован.
Маневры привлекли внимание высокопоставленного инспектора ГАИ. Вадим говорит, что согласился проехать с ним в офис для проверки VIN-номера, но увлекся агитированием и по дороге, которую указывал гаишник, приехал не в ГАИ, а в Центральный РОВД: "Инспектор сказал "пошли" и сдал меня в руки милиции", - рассказывает Вадим.
"Заломали руки, положили лицом в пол. Я слышал, как избивают людей и они кричат, а местные секретарши, переступая через лежащих, мило общаются с коллегами и между собой", - говорит Вадим. Лежать приходилось строго в одной позе с руками на затылке, за движение и за белую повязку били. Был ли это ОМОН, точно не известно: смотреть на опознавательные знаки люди в черной униформе и масках не давали.
На допросе, куда переместили Вадима, его опять положили лицом в пол. Сотрудник в милицейской форме объяснил, что это "концепция работы с клиентом". Кто-то наступил ему на голову и стал кричать: "Хочешь перемен или не хочешь?". Офицер, оформлявший протокол, подождал, пока он уйдет, и сказал, что это был "Черный дембель" (персонаж российского фильма "ДМБ" - Би-би-си).
"Ножи, рюкзаки, взрывпакеты"
36-летний Максим Новиков возвращался с другом из бара в одежде мотоциклиста, в карманах у них были бытовые рации (в городе из-за протестов были отключены интернет и мобильная связь), в паспорте Новикова было полно штампов о поездках в Европу.
"Для них это была лакмусовая бумажка. Они увидели в нас координаторов и шпионов", - рассказал Би-би-си Новиков. "При выгрузке из автозака поступила команда "принимать жестко", - демонстрирует он черно-синие ягодицы и опухшие веки глаз. - Топтали, плевали, поднимали с заломленными за спиной руками. Приносили ножи, рюкзаки, взрывпакеты - когда я говорил, что это не мое, продолжали избивать. Привели малолетку, которого везли в том же автозаке, требуя признать, что я его агитировал на митинг".
Cотрудников РОВД, по словам Максима, интересовало и то, почему он часто ездит за границу и в какой разведшколе обучался.
Меня раздели и отдавливали мошонку, вытирали ноги, били по лицу, - рассказывает Новиков. - Другу опалили пальцы турбозажигалкой, без сознания отвезли в больницу. Когда привели в сознание, вынудили написать, что травма бытовая и вернули обратно. Он пролежал всю ночь лицом вниз, наутро приехала новая бригада, его продолжили бить и допрашивать".
"Парень, тебя ждут карусели"
28-летний блогер и активист белорусской оппозиции Дмитрий Лукомский попал в Центральный РОВД Гомеля поздно вечером 11 августа, Силовики гонялись за ним еще до выборов и начали избивать уже на улице. "Они кричали, что надо велосипед [на котором ехал Дмитрий] сломать, а меня вывезти в лес и пристрелить", - говорится в его апелляционной жалобе.
В РОВД его поставили на колени со словами "Сейчас, парень, тебя ждут карусели" - тащили за ворот и били дубинками и ногами (по данным CМИ, этот вид пыток силовики применяли против участников протестных акций и в России).
При оформлении протокола Лукомский, лежа на полу, "устно заявил ходатайство об участии в процессе адвоката". "В ответ на меня напали около 10 человек в черной форме с дубинками. Начали избивать, затем подняли за волосы с криками "Нужен тебе еще адвокат?". Я ответил: "Уже, наверное, не нужен". После чего я потерял сознание", - рассказывает он. Ему нацепили значки с символикой оппозиции и фотографировали, кололи булавками от этих значков.
"Устраивай там твой Майдан"
Все собеседники Би-би-си часами лежали лицом вниз с руками за головой в актовом зале. По их словам, более поздних уплотняли, подгоняя дубинками, кого-то подвешивали на наручниках и били в лицо. Данные 31-летнего Александра (имя изменено по его просьбе) записывала женщина - он видел только ее форменную юбку и туфли. Как рассказывают задержанные, одного человека избили до потери сознания за украинский паспорт: "Едь в свою страну, устраивай там свой Майдан!". Он кричал: "Я уже шесть лет здесь живу, вашу страну люблю".
Люди в черном, судя по звукам, действовали ритмично: "принял кого-то, обработал, бежит в другой угол отдышаться, выпить водички и обсудить, какой программой лучше восстановить доступ к отключенному по всей стране интернету", - иронизирует Вадим. "Обсуждали, что "привезли портфель с камнями", говорит Александр. Увидев на полу в кабинете кровь, спрашивали, кто разлил кетчуп", отметил Дмитрий.
Избивали задержанных на всех этажах милицейского здания. "И Богу молились, и крики были истошными: новых заводили и заводили, процесс не останавливался, на полу валялись выбитые зубы", рассказывают гомельчане. Всех заставляли ползти через коридор - руки за спиной, ноги врозь - и охаживали дубинкой "для воспитания", вспоминают они.
31-летний Александр полз "голова к голове" с 35-летним Андреем (имя изменено по его просьбе), тому досталось за красную майку с абстрактным рисунком: его приняли за символику оппозиционного флага Белоруссии. От них, впрочем, отстали, услышав, что "активных везут".
Если приходили родители узнать, что случилось с их детьми, женщин оставляли на улице, а минимум двух отцов забрали внутрь и тоже избили, рассказали несколько собеседников Би-би-си. У одного из них прихватило сердце, но он продолжал тихонько стонать лёжа лицом в пол. Силовики спросили: "Что, совсем плохо?". Тот говорит "Да, плоховато, ребята". Ему позволили принять таблетку и отпустили, перепроверив, что ещё не успели оформить на него протокол.
Ситуация повторилась и на следующий день, рассказывала местным СМИ мать одного из задержанных: "Я была под Центральным РОВД, и лично слышала, как бьют моего сына! Когда мы с родителями стали кричать, они закрыли окна. Мне сказали: "Ты хочешь тоже так? Ну так заходи". Женщину обыскали, но все же выкинули из отделения.
Хуже всех пришлось парню, который пришел с собакой и позвонил в дверь РОВД, чтобы узнать о своем друге. Он в итоге тоже был избит и получил срок ареста больше, чем друг, рассказывали впоследствии Дмитрию сокамерники. Они говорили ему, что в других отделах милиции и даже школах творилось то же самое.
Ужас закончился только с переводом в ИВС, хотя врач, которая осмотрела Новикова по его требованию, заявила, что у него легкие ссадины по телу, а на слова об избиениях по голове отреагировала: "Мало били".
Судья и мыло
Молодой надзиратель сообщил узникам, что не держит на них зла, но дорожит работой: раньше на заводе получал 400 рублей, а теперь целых 700 в месяц (280 долларов США по текущему курсу). На второй день задержанным выдали мыло и туалетную бумагу.
Затем заключенных стали выводить из камеры к судье, который общался с ними без защитников и свидетелей и назначал сроки ареста за 10 минут.
"Я просил осмотреть записи видеокамер с фасадов домов, на которых должно быть видно, что я в митинге не участвовал и неповиновения не оказывал", рассказывает о суде Новиков. - Но признать вину отказался и получил срок больше".
Судья Сергей Соловский, по данным местной прессы, рассматривает по 70 дел в месяц, регулярно штрафует независимых журналистов и протестующих.
Рекордный среди сокамерников срок - 20 дней ареста - получил в итоге Вадим, хотя в милицию он приехал сам еще до начала митинга. "Нечего снимать директора школы и выкладывать видео где попало", - продемонстрировал осведомленность о действиях наблюдателя судья Соловский, обвинив его в "продажности". Андрею, у которого нашли в кармане 150 белорусских рублей, вменили участие в митингах за деньги.
Через день после суда заключенных стали поодиночке вызывать на комиссию. Тройка людей в гражданском и медицинских масках без бейджей предлагала им признать вину и подписать обязательство не участвовать в протестных акциях в обмен на свободу. Собеседники Би-би-си отказались и вернулись в камеру, поскольку новое задержание в таком случае грозило бы им уголовной ответственностью.
К концу недели их вывели на прогулку. Один из парней громко читал стихи красивой 18-летней девушке, гулявшей в соседнем дворике за стеной, и назначил свидание после освобождения. Сказал "раз здесь вместе оказались, значит характерами сойдёмся", - рассказывает Вадим.
В субботу 15 августа они увидели в окно, как 30 омоновцев в полной боевой выкладке, с автоматами и рюкзаками уехали в неизвестном направлении. Вскоре под окнами собралась толпа, кричавшая "Отпускай!". "Вечером нас выпустили. Документа, подтверждающего, что нас освободили, нам не выдали. Какой у меня сейчас статус, я не знаю", рассказал Би-би-си Вадим.
Большинство собеседников Би-би-си уже зафиксировали полученные в РОВД травмы. У Максима Новикова диагностировали закрытый перелом позвоночника. 21 августа областной суд начнет рассматривать его апелляцию на арест.