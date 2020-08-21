Пт, 21.08.2020
Когда вы давали присягу, вы клялись служить белорусскому народу. Сейчас вы видите его истребление. Почему вы не остановите его? Почему вы продолжаете выполнять приказы тех, кто этот геноцид устроил, вместо того, чтобы стать на защиту своего народа? Мария Колесникова, член координационного совета белорусской оппозиции
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Истошные крики и зубы на полу. Что происходило с задержанными во время протестов в белорусском Гомеле

Так проходила одна из демонстраций в Минске

ФОТО: EPA

В белорусском городе Гомеле началось рассмотрение апелляций жителей, задержанных в первые дни протестов. Решения об их аресте суды выносили без свидетелей и адвокатов прямо в изоляторе УВД. Заявители отрицают свое участие в митинге и неповиновение силовикам. Они рассказали Би-би-си о пытках в гомельской милиции, где избивали даже родителей, которые приходили искать находившихся там детей.

18+. Внимание: текст содержит описания сцен насилия

На прошлой неделе судья Центрального районного суда Гомеля Сергей Соловский вынес десятки постановлений об административном аресте граждан на сроки от 10 до 20 суток. В решениях (есть у Би-би-си) говорится, что судья выносил их на "открытом выездном заседании" в изоляторе временного содержания (ИВС) УВД - то есть фактически в тюрьме - без свидетелей, защиты и слушателей.

Обвиняемых выводили на суд из камер и через несколько минут возвращали обратно. Суд признал, что они участвовали в несанкционированных митингах и не повиновались требованиям милиции проследовать в автозак.

15 августа почти всех арестантов (в разных изоляторах их было более ста) без объяснений и сопроводительных документов отпустили на свободу. 19 августа Гомельский областной суд начал рассматривать апелляции об отмене решений об аресте и прекращении административных дел. Вышестоящий суд отложил процесс на неопределенный срок для истребования доказательств.

Жалобы на пытки пока изучает Следственный комитет. Получить комментарий УВД Гомельского облисполкома Би-би-си оперативно не удалось.

На примере пятерых собеседников Би-би-си мы разбираемся, что же на самом деле происходило в центральном отделе милиции и изоляторе Гомеля.

"Хочешь перемен или не хочешь?"

Вадим (фамилию просил не называть, фото предоставлено им самим) после выхода из изолятора

BBC

 

38-летний Вадим (фамилию просил не называть) был независимым наблюдателем на выборах президента Беларуси и стал свидетелем нарушений, фальсификаций и игнорирования жалоб со стороны милиции и избиркомов разных уровней.

На следующий день после подсчета голосов он стал курсировать на автомобиле по центру города под песню Цоя "Перемен" - не сигналя, но высоко держа из окна руку в белой повязке (символ мирного протеста). Как утверждает автомобилист, регулировщикам, которые его останавливали, он рассказывал правду о выборах и ни разу не был оштрафован.

Маневры привлекли внимание высокопоставленного инспектора ГАИ. Вадим говорит, что согласился проехать с ним в офис для проверки VIN-номера, но увлекся агитированием и по дороге, которую указывал гаишник, приехал не в ГАИ, а в Центральный РОВД: "Инспектор сказал "пошли" и сдал меня в руки милиции", - рассказывает Вадим.

"Заломали руки, положили лицом в пол. Я слышал, как избивают людей и они кричат, а местные секретарши, переступая через лежащих, мило общаются с коллегами и между собой", - говорит Вадим. Лежать приходилось строго в одной позе с руками на затылке, за движение и за белую повязку били. Был ли это ОМОН, точно не известно: смотреть на опознавательные знаки люди в черной униформе и масках не давали.

На допросе, куда переместили Вадима, его опять положили лицом в пол. Сотрудник в милицейской форме объяснил, что это "концепция работы с клиентом". Кто-то наступил ему на голову и стал кричать: "Хочешь перемен или не хочешь?". Офицер, оформлявший протокол, подождал, пока он уйдет, и сказал, что это был "Черный дембель" (персонаж российского фильма "ДМБ" - Би-би-си).

"Ножи, рюкзаки, взрывпакеты"

36-летний Максим Новиков возвращался с другом из бара в одежде мотоциклиста, в карманах у них были бытовые рации (в городе из-за протестов были отключены интернет и мобильная связь), в паспорте Новикова было полно штампов о поездках в Европу.

"Для них это была лакмусовая бумажка. Они увидели в нас координаторов и шпионов", - рассказал Би-би-си Новиков. "При выгрузке из автозака поступила команда "принимать жестко", - демонстрирует он черно-синие ягодицы и опухшие веки глаз. - Топтали, плевали, поднимали с заломленными за спиной руками. Приносили ножи, рюкзаки, взрывпакеты - когда я говорил, что это не мое, продолжали избивать. Привели малолетку, которого везли в том же автозаке, требуя признать, что я его агитировал на митинг".

Cотрудников РОВД, по словам Максима, интересовало и то, почему он часто ездит за границу и в какой разведшколе обучался.

Меня раздели и отдавливали мошонку, вытирали ноги, били по лицу, - рассказывает Новиков. - Другу опалили пальцы турбозажигалкой, без сознания отвезли в больницу. Когда привели в сознание, вынудили написать, что травма бытовая и вернули обратно. Он пролежал всю ночь лицом вниз, наутро приехала новая бригада, его продолжили бить и допрашивать".

"Парень, тебя ждут карусели"

28-летний блогер и активист белорусской оппозиции Дмитрий Лукомский попал в Центральный РОВД Гомеля поздно вечером 11 августа, Силовики гонялись за ним еще до выборов и начали избивать уже на улице. "Они кричали, что надо велосипед [на котором ехал Дмитрий] сломать, а меня вывезти в лес и пристрелить", - говорится в его апелляционной жалобе.

В РОВД его поставили на колени со словами "Сейчас, парень, тебя ждут карусели" - тащили за ворот и били дубинками и ногами (по данным CМИ, этот вид пыток силовики применяли против участников протестных акций и в России).

При оформлении протокола Лукомский, лежа на полу, "устно заявил ходатайство об участии в процессе адвоката". "В ответ на меня напали около 10 человек в черной форме с дубинками. Начали избивать, затем подняли за волосы с криками "Нужен тебе еще адвокат?". Я ответил: "Уже, наверное, не нужен". После чего я потерял сознание", - рассказывает он. Ему нацепили значки с символикой оппозиции и фотографировали, кололи булавками от этих значков.

"Устраивай там твой Майдан"

Все собеседники Би-би-си часами лежали лицом вниз с руками за головой в актовом зале. По их словам, более поздних уплотняли, подгоняя дубинками, кого-то подвешивали на наручниках и били в лицо. Данные 31-летнего Александра (имя изменено по его просьбе) записывала женщина - он видел только ее форменную юбку и туфли. Как рассказывают задержанные, одного человека избили до потери сознания за украинский паспорт: "Едь в свою страну, устраивай там свой Майдан!". Он кричал: "Я уже шесть лет здесь живу, вашу страну люблю".

Люди в черном, судя по звукам, действовали ритмично: "принял кого-то, обработал, бежит в другой угол отдышаться, выпить водички и обсудить, какой программой лучше восстановить доступ к отключенному по всей стране интернету", - иронизирует Вадим. "Обсуждали, что "привезли портфель с камнями", говорит Александр. Увидев на полу в кабинете кровь, спрашивали, кто разлил кетчуп", отметил Дмитрий.

Избивали задержанных на всех этажах милицейского здания. "И Богу молились, и крики были истошными: новых заводили и заводили, процесс не останавливался, на полу валялись выбитые зубы", рассказывают гомельчане. Всех заставляли ползти через коридор - руки за спиной, ноги врозь - и охаживали дубинкой "для воспитания", вспоминают они.

31-летний Александр полз "голова к голове" с 35-летним Андреем (имя изменено по его просьбе), тому досталось за красную майку с абстрактным рисунком: его приняли за символику оппозиционного флага Белоруссии. От них, впрочем, отстали, услышав, что "активных везут".

Люди ждут известий о задержанных родственниках и близких в Жодино

EPA

 

Если приходили родители узнать, что случилось с их детьми, женщин оставляли на улице, а минимум двух отцов забрали внутрь и тоже избили, рассказали несколько собеседников Би-би-си. У одного из них прихватило сердце, но он продолжал тихонько стонать лёжа лицом в пол. Силовики спросили: "Что, совсем плохо?". Тот говорит "Да, плоховато, ребята". Ему позволили принять таблетку и отпустили, перепроверив, что ещё не успели оформить на него протокол.

Ситуация повторилась и на следующий день, рассказывала местным СМИ мать одного из задержанных: "Я была под Центральным РОВД, и лично слышала, как бьют моего сына! Когда мы с родителями стали кричать, они закрыли окна. Мне сказали: "Ты хочешь тоже так? Ну так заходи". Женщину обыскали, но все же выкинули из отделения.

Хуже всех пришлось парню, который пришел с собакой и позвонил в дверь РОВД, чтобы узнать о своем друге. Он в итоге тоже был избит и получил срок ареста больше, чем друг, рассказывали впоследствии Дмитрию сокамерники. Они говорили ему, что в других отделах милиции и даже школах творилось то же самое.

Ужас закончился только с переводом в ИВС, хотя врач, которая осмотрела Новикова по его требованию, заявила, что у него легкие ссадины по телу, а на слова об избиениях по голове отреагировала: "Мало били".

Судья и мыло

Молодой надзиратель сообщил узникам, что не держит на них зла, но дорожит работой: раньше на заводе получал 400 рублей, а теперь целых 700 в месяц (280 долларов США по текущему курсу). На второй день задержанным выдали мыло и туалетную бумагу.

Затем заключенных стали выводить из камеры к судье, который общался с ними без защитников и свидетелей и назначал сроки ареста за 10 минут.

"Я просил осмотреть записи видеокамер с фасадов домов, на которых должно быть видно, что я в митинге не участвовал и неповиновения не оказывал", рассказывает о суде Новиков. - Но признать вину отказался и получил срок больше".

Судья Сергей Соловский, по данным местной прессы, рассматривает по 70 дел в месяц, регулярно штрафует независимых журналистов и протестующих.

Рекордный среди сокамерников срок - 20 дней ареста - получил в итоге Вадим, хотя в милицию он приехал сам еще до начала митинга. "Нечего снимать директора школы и выкладывать видео где попало", - продемонстрировал осведомленность о действиях наблюдателя судья Соловский, обвинив его в "продажности". Андрею, у которого нашли в кармане 150 белорусских рублей, вменили участие в митингах за деньги.

Некоторые задержанные в Беларуси выходили в порванной одежде

EPA

 

Через день после суда заключенных стали поодиночке вызывать на комиссию. Тройка людей в гражданском и медицинских масках без бейджей предлагала им признать вину и подписать обязательство не участвовать в протестных акциях в обмен на свободу. Собеседники Би-би-си отказались и вернулись в камеру, поскольку новое задержание в таком случае грозило бы им уголовной ответственностью.

К концу недели их вывели на прогулку. Один из парней громко читал стихи красивой 18-летней девушке, гулявшей в соседнем дворике за стеной, и назначил свидание после освобождения. Сказал "раз здесь вместе оказались, значит характерами сойдёмся", - рассказывает Вадим.

В субботу 15 августа они увидели в окно, как 30 омоновцев в полной боевой выкладке, с автоматами и рюкзаками уехали в неизвестном направлении. Вскоре под окнами собралась толпа, кричавшая "Отпускай!". "Вечером нас выпустили. Документа, подтверждающего, что нас освободили, нам не выдали. Какой у меня сейчас статус, я не знаю", рассказал Би-би-си Вадим.

Большинство собеседников Би-би-си уже зафиксировали полученные в РОВД травмы. У Максима Новикова диагностировали закрытый перелом позвоночника. 21 августа областной суд начнет рассматривать его апелляцию на арест.

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