Адвокат: Ефремов был пьян, потому признал вину на первом допросе

В свою очередь Ефремов сказал: "Вы отказали дважды психиатрам, которые смотрели меня. Я думаю, для суда правильно бы было обратиться в (институт. - Прим. ред.) Сербского. Это первое. И второе, я когда еще 9-го числа (июня, следующий день после ДТП. - Прим. ред.) начал смотреть новости, понял позицию - что сказать, Бог вам всем судья".