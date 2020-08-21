Адвокат: Ефремов был пьян, потому признал вину на первом допросе

Сегодня, 21 августа, продолжаются слушания по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что Ефремов признал вину на первом допросе после ДТП, так как был пьян и ничего не помнит. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Он после приема 300 граммов отключается, вообще ничего не помнит", - приводит издание слова адвоката на заседании в Пресненском суде Москвы.
Юрист также попросил заслушать показания эксперта, который нашел у Ефремова "органическое расстройство личности" на фоне "синдрома зависимости от алкоголя".
В свою очередь Ефремов сказал: "Вы отказали дважды психиатрам, которые смотрели меня. Я думаю, для суда правильно бы было обратиться в (институт. - Прим. ред.) Сербского. Это первое. И второе, я когда еще 9-го числа (июня, следующий день после ДТП. - Прим. ред.) начал смотреть новости, понял позицию - что сказать, Бог вам всем судья".
Судья, в свою очередь, не стала слушать мнение эксперта об алкоголизме Ефремова.
Часом ранее Пашаева возмутило то, что суд удовлетворяет ходатайства адвокатов потерпевших, а его - отклоняет.
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