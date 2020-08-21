Ефремов отказался от адвокатов и перевел потерпевшим по делу о ДТП деньги

Михаил Ефремов перечислил по 200 тысяч рублей (около 2 269 евро) вдове, сыновьям и брату Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием артиста. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на адвоката Ефремова Эльмана Пашаева.

Юрист назвал деньги "возмещением от Ефремова по уголовному делу".

Адвокат потерпевших Александр Добровинский сделал предположение, что деньги, полученные от третьего лица (переводы делал помощник Пашаева), можно расценить как необоснованное обогащение. В этом случае деньги могут востребовать в любое время.

Вслед за этим Ефремов заявил, что больше не нуждается в услугах адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шарогородской. Согласно его словам, они теперь станут консультантами.

"Я найду кого-то посильнее - Резника или Падву", - заявил Ефремов.

Согласно сказанному Пашаевым, Ефремов добавил адвокатам, что есть "ощущение, что судья вас ненавидит".

В итоге Пресненский суд Москвы перенес заседание по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова на 24 августа, чтобы артист смог найти новых защитников.

Что еще прозвучало сегодня на заседании суда?

"Я склоняюсь к тому, что сидел на пассажирском сиденье. Более того, меня туда тащили", - сказал артист на заседании в Пресненском суде Москвы.

Как пишет РИА "Новости", представитель потерпевшего уточнил, уверен ли Ефремов в этом на сто процентов. Актер ответил, что "на 90% точно".

Ранее адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что Ефремов признал вину на первом допросе после ДТП, так как был пьян и ничего не помнит. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Он после приема 300 граммов отключается, вообще ничего не помнит", - приводит издание слова адвоката на заседании в Пресненском суде Москвы.

Юрист также попросил заслушать показания эксперта, который нашел у Ефремова "органическое расстройство личности" на фоне "синдрома зависимости от алкоголя".

В свою очередь Ефремов сказал: "Вы отказали дважды психиатрам, которые смотрели меня. Я думаю, для суда правильно бы было обратиться в (институт. - Прим. ред.) Сербского. Это первое. И второе, я когда еще 9-го числа (июня, следующий день после ДТП. - Прим. ред.) начал смотреть новости, понял позицию - что сказать, Бог вам всем судья".

Судья, в свою очередь, не стала слушать мнение эксперта об алкоголизме Ефремова.

Часом ранее Пашаева возмутило то, что суд удовлетворяет ходатайства адвокатов потерпевших, а его - отклоняет.