Главврач омской больницы назвал предварительный диагноз Навального

Специалисты продолжают проводить исследования.

В данный момент известно, что у политика не было инфаркта, инсульта и инфекционных заболеваний, в том числе Covid-19.

В свою очередь, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что жене и брату политика не сообщали диагноз - только набор симптомов.

Главврач больницы указал также, что брались пробы с кожи и одежды пациента, а не биоматериалы, пишет "Медуза".

"То, что идет в СМИ про химический компонент, который был взят экспертами на экспертизу, я могу сказать, что это не биологический материал был взят. Это были взяты материалы с поверхности кожи, с одежды, ногтей и так далее. Этот химический компонент - мы сейчас уже провели ряд консультаций, исследований - это обычная промышленная химия, которая используется, в частности, например, в пластиковых стаканчиках, которые все трогают. Из которых все пьют", - заявил он.

"Поэтому еще раз подтверждаю: этот компонент найден не в крови и не в других биоматериалах человека. Он найден на поверхности человека либо одежды. Мы за вчерашний день провели химико-токсикологическое исследование материалов. Могу точно сказать, что оксибутираты и барбитураты не обнаружены", - цитирует главврача "Медуза".

"Хотя исследования продолжаются и дальше, но того, что я назвал (оксибутираты и барбитураты), в организме Навального нет", - подчеркнул Мураховский.

Позже Минздрав Омской области опубликовал расширенную версию заявления главврача, где указано, что вещество это называется "2-этилгексил дифенил фосфат".

"Это не яд, не отравляющее вещество, обычная промышленная химия. Оно используется в том числе для производства пластиковых стаканчиков", - приводит Минздрав слова врача.

Напомним, ранее главврач омской больницы отказался выдать разрешение на транспортировку политика в берлинскую клинку.

Готовность помочь Навальному в своих странах выразили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. В ночь на пятницу из Германии вылетел самолет, чтобы доставить политика в клинику.

Позднее жена Навального Юлия сообщила, что стражи порядка нашли вещество, которым был отравлен политик.

"Оно (вещество) опасно для жизни окружающих. Всем находящимся рядом с ним требуются специальные костюмы. Поэтому ей отказываются отдавать Алексея", - рассказали "Медузе" в штабе оппозиционера.

По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, название вещества не раскрывается "в интересах следствия".