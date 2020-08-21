Тихановская: "Вернусь в Беларусь, когда буду чувствовать себя в безопасности"

Противник Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская в пятницу, 21 августа, дала в Литве пресс-конференцию, на которой среди прочего рассказала, что вернется в страну, когда "будет чувствовать себя в безопасности".
"Мы, белорусы, мирные и спокойные люди. Но те, кто держит нас за трусов и нерешительных, глубоко ошибаются. Они, наверное, забыли нашу историю и великий подвиг наших дедов и прадедов. Сейчас Беларусь проснулась.
Сотни тысяч людей выходят на улицы городов и поселков, чтобы сказать: "Уходи". Тысячи рабочих объявили забастовки, чтобы сказать: "Хватит". Хватит врать, хватит пугать, хватит произвола и насилия.
Насилие должно прекратиться, политзаключенные должны быть выпущены на свободу, а выборы должны быть проведены заново - свободно, честно и прозрачно. Этого требует народ Беларуси, и он должен быть услышан", - сказала она в начале своего выступления.
"Я безумно люблю свою родину и очень хочу туда вернуться. Я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности", - цитирует Тихановскую "Медуза".
При этом она не смогла ответить на вопрос, сколько по ее мнению будут продолжаться протесты в Беларуси, пишет Tut.by.
"На этот вопрос ответит только время. Но, вы знаете, народ Беларуси уже никогда не сможет принять нынешнее руководство, не сможет простить и забыть все то насилие, которое испытали наши граждане во время мирных демонстраций", - сказала она.
Также у нее поинтересовались, будет ли она баллотироваться на пост президента, если будут объявлены новые выборы, которых она требует: "Вы знаете, сейчас этот вопрос даже не стоит обсуждения, потому что наша главная задача - это добиться честных, прозрачных и открытых выборов".
В то же время она отказалась обсуждать угрозы, поступающие ей и ее семье.
Тихановская приехала в Литву в начале прошлой недели после президентских выборов в Беларуси.
В Литве она какое-то время была в самоизоляции, потом сделала тест на коронавирус и он оказался отрицательным.
Находясь в Вильнюсе, Тихановская обратилась к руководителям стран ЕС с призывом не признавать результаты голосования в Беларуси и пообещала, что инициированный ею координационный совет незамедлительно объявит о проведении новых выборов с участием зарубежных наблюдателей.
Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Лояльная авторитарному лидеру Александру Лукашенко Центральная избирательная комиссия объявила, что он якобы победил на выборах, набрав 80% голосов, а Тихановская получила около 10% голосов. Оппозиция и западные государства утверждают, что результаты выборов были сфальсифицированы. В стране начались массовые протесты и забастовки. За несколько дней силовые структуры задержали несколько тысяч демонстрантов, позже часть из них была освобождена. Сообщается о применении сотрудниками правоохранительных органов насилия в отношении задержанных.
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