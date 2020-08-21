Тихановская: "Вернусь в Беларусь, когда буду чувствовать себя в безопасности"

"Мы, белорусы, мирные и спокойные люди. Но те, кто держит нас за трусов и нерешительных, глубоко ошибаются. Они, наверное, забыли нашу историю и великий подвиг наших дедов и прадедов. Сейчас Беларусь проснулась.

Сотни тысяч людей выходят на улицы городов и поселков, чтобы сказать: "Уходи". Тысячи рабочих объявили забастовки, чтобы сказать: "Хватит". Хватит врать, хватит пугать, хватит произвола и насилия.

Насилие должно прекратиться, политзаключенные должны быть выпущены на свободу, а выборы должны быть проведены заново - свободно, честно и прозрачно. Этого требует народ Беларуси, и он должен быть услышан", - сказала она в начале своего выступления.

"Я безумно люблю свою родину и очень хочу туда вернуться. Я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности", - цитирует Тихановскую "Медуза".

При этом она не смогла ответить на вопрос, сколько по ее мнению будут продолжаться протесты в Беларуси, пишет Tut.by.

"На этот вопрос ответит только время. Но, вы знаете, народ Беларуси уже никогда не сможет принять нынешнее руководство, не сможет простить и забыть все то насилие, которое испытали наши граждане во время мирных демонстраций", - сказала она.

Также у нее поинтересовались, будет ли она баллотироваться на пост президента, если будут объявлены новые выборы, которых она требует: "Вы знаете, сейчас этот вопрос даже не стоит обсуждения, потому что наша главная задача - это добиться честных, прозрачных и открытых выборов".

В то же время она отказалась обсуждать угрозы, поступающие ей и ее семье.

Тихановская приехала в Литву в начале прошлой недели после президентских выборов в Беларуси.

В Литве она какое-то время была в самоизоляции, потом сделала тест на коронавирус и он оказался отрицательным.

Находясь в Вильнюсе, Тихановская обратилась к руководителям стран ЕС с призывом не признавать результаты голосования в Беларуси и пообещала, что инициированный ею координационный совет незамедлительно объявит о проведении новых выборов с участием зарубежных наблюдателей.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Лояльная авторитарному лидеру Александру Лукашенко Центральная избирательная комиссия объявила, что он якобы победил на выборах, набрав 80% голосов, а Тихановская получила около 10% голосов. Оппозиция и западные государства утверждают, что результаты выборов были сфальсифицированы. В стране начались массовые протесты и забастовки. За несколько дней силовые структуры задержали несколько тысяч демонстрантов, позже часть из них была освобождена. Сообщается о применении сотрудниками правоохранительных органов насилия в отношении задержанных.