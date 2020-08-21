Пт, 21.08.2020
Когда вы давали присягу, вы клялись служить белорусскому народу. Сейчас вы видите его истребление. Почему вы не остановите его? Почему вы продолжаете выполнять приказы тех, кто этот геноцид устроил, вместо того, чтобы стать на защиту своего народа? Мария Колесникова, член координационного совета белорусской оппозиции
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Тихановская: "Вернусь в Беларусь, когда буду чувствовать себя в безопасности"

Светлана Тихановская

ФОТО: EPA/Scanpix

Противник Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская в пятницу, 21 августа, дала в Литве пресс-конференцию, на которой среди прочего рассказала, что вернется в страну, когда "будет чувствовать себя в безопасности".

"Мы, белорусы, мирные и спокойные люди. Но те, кто держит нас за трусов и нерешительных, глубоко ошибаются. Они, наверное, забыли нашу историю и великий подвиг наших дедов и прадедов. Сейчас Беларусь проснулась.

Сотни тысяч людей выходят на улицы городов и поселков, чтобы сказать: "Уходи". Тысячи рабочих объявили забастовки, чтобы сказать: "Хватит". Хватит врать, хватит пугать, хватит произвола и насилия.

Насилие должно прекратиться, политзаключенные должны быть выпущены на свободу, а выборы должны быть проведены заново - свободно, честно и прозрачно. Этого требует народ Беларуси, и он должен быть услышан", - сказала она в начале своего выступления.

"Я безумно люблю свою родину и очень хочу туда вернуться. Я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности", - цитирует Тихановскую "Медуза".

При этом она не смогла ответить на вопрос, сколько по ее мнению будут продолжаться протесты в Беларуси, пишет Tut.by.

"На этот вопрос ответит только время. Но, вы знаете, народ Беларуси уже никогда не сможет принять нынешнее руководство, не сможет простить и забыть все то насилие, которое испытали наши граждане во время мирных демонстраций", - сказала она.

Также у нее поинтересовались, будет ли она баллотироваться на пост президента, если будут объявлены новые выборы, которых она требует: "Вы знаете, сейчас этот вопрос даже не стоит обсуждения, потому что наша главная задача - это добиться честных, прозрачных и открытых выборов".

В то же время она отказалась обсуждать угрозы, поступающие ей и ее семье.

Тихановская приехала в Литву в начале прошлой недели после президентских выборов в Беларуси.

В Литве она какое-то время была в самоизоляции, потом сделала тест на коронавирус и он оказался отрицательным.

Находясь в Вильнюсе, Тихановская обратилась к руководителям стран ЕС с призывом не признавать результаты голосования в Беларуси и пообещала, что инициированный ею координационный совет незамедлительно объявит о проведении новых выборов с участием зарубежных наблюдателей.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Лояльная авторитарному лидеру Александру Лукашенко Центральная избирательная комиссия объявила, что он якобы победил на выборах, набрав 80% голосов, а Тихановская получила около 10% голосов. Оппозиция и западные государства утверждают, что результаты выборов были сфальсифицированы. В стране начались массовые протесты и забастовки. За несколько дней силовые структуры задержали несколько тысяч демонстрантов, позже часть из них была освобождена. Сообщается о применении сотрудниками правоохранительных органов насилия в отношении задержанных.

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