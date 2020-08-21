Пт, 21.08.2020
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Развлекавшиеся в Финском заливе эстонцы столкнулись с российской подводной лодкой

Вчера, 20 августа, в полдень компания, наслаждавшаяся летним днем в Финском заливе, обнаружила российскую подводную лодку и сняла увиденное на видео, пишет Rus.Postimees.

"Такие дела!" - весело сказал капитан яхты Эйн Померантс. Он видел российские подводные лодки в море и раньше, но в последний раз это случилось в советское время. "Тогда это было обычным делом", - сказал Померантс.

Эстонская компания из восьми человек отправилась в плавание вчера около десяти часов утра. Направление взяли на Финляндию, и когда вышли на мелководье Таллинна, то капитан заметил издалека приближающееся судно. Изначально компания не понимала, что перед ними такое.

"Мы немного ускорились, чтобы наши курсы пересеклись и мы увидели судно вблизи. Это была русская подводная лодка. Дистанция между нами составляла сотню метров, не больше", - рассказал Померантс.

Капитан не может сказать точно, встретились они в эстонских или в международных нейтральных водах. "Это было на границе. Они были очень дружелюбны, помахали нам с капитанского мостика и даже послали сигнал в нашу честь", - сказал он, добавив, что подводная лодка шла в Санкт-Петербург.

По словам Померантса, компания была в восторге от встречи с подводной лодкой Балтийского флота России. "Мы хотели быть как можно ближе к ним - в этом нет ничего страшного, сейчас нечего бояться", - сказал он.

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