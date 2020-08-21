Пт, 21.08.2020
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Автостоянки в Риге во время праздника города и перенесенных выходных будут бесплатными

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Платные муниципальные автостоянки в Риге во время праздника города можно будет использовать бесплатно, постановила временная администрация Рижской думы.

Также принято решение, что если день праздника - 4 мая, последний день Праздника песни и танца и 18 ноября - приходятся на субботу или воскресенье, то на следующий рабочий день, который по закону является выходным, использовать парковки тоже можно бесплатно.

В перенесенные рабочие дни время работы платных автостоянок будет определяться в соответствии с режимом работы стоянок на соответствующей территории в субботу.

Также была изменена территория зоны R платных автостоянок Риги и уменьшена территория зоны B. Это сделано для того, чтобы уменьшить транспортный поток в историческом центре столицы.

Изменения вступят в силу 1 октября 2020 года.

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