Рижское "Динамо" подписало с Майоне полноценный контракт

Неполные две недели назад клуб подписал с 29-летним канадцем договор на проверочное время.

Майоне в прошлом сезоне выступал за три клуба КХЛ - пекинский "Куньлунь Ред Стар", минское "Динамо" и рижское "Динамо". Он выходил на лёд в 23 матчах, в которых отметился четырьмя результативными передачами и коэффициентом полезности -4.

Хоккеист выступал в составе рижского "Динамо" и в сезоне 2018/2019 и был одним из лидеров рижан. За два сезона защитник провёл в рядах "Динамо" 62 игры, в которых набрал 47 (11+36) очков результативности.

В последний день 2019 года Майоне вместе с выступающими в Европе канадцами одержал победу в розыгрыше Кубка Шпенглера.