Омские врачи не выпускают Навального из России. Жена политика обратилась к Путину

Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального, показала в Twitter условия больницы, в которой находится политик.

Врачи омской больницы заявляют, что нет никакой необходимости лечить Алексея в клинике Шарите в Берлине, потому что условия здесь ничуть не хуже, чем там. Вот так выглядит туалет в приемном отделении омской больницы: pic.twitter.com/C6vkVmBT6A — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Брат Алексея Олег Навальный также побывал в этой больнице. Он сообщил, что больница напоминает тюремную (он провел три года в колонии - Прим.ред.). Он также убежден, что брата нужно перевести в другое место, сообщается в Telegram-канале Русской службы BBC.

Тем временем Юлия Навальная сообщила, что семью не допустили к встрече с немецкими врачами.

"Встрече с ними препятствуют российские врачи и правоохранительные органы, которые в большом количестве находятся в больнице",

- заявила она в видеообращении, размещенном в Telegram-канале "Дождя".

Ярмыш в своем Twitter сообщила о том, что немецкие врачи - профессиональные реаниматологи - осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику Charite в соответствии с желанием Юлии Навальной.

Она назвала грубой ложью заявление главврача Омской больницы о том, что решение "оставить Алексея в Омске" было принято на "консилиуме с немецкими врачами", пытаясь создать видимость того, что немецкие врачи поддержали это решение.

По ее мнению, Навальный "не будет лечиться в Омске, он будет в стабильно тяжелом состоянии, в коме, потому что здесь никто не заинтересован в его спасении. Только в сокрытии преступления".

В свою очередь главврач Омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский заявил, что Навальный останется в больнице "до стойкой стабилизации его состояния". По словам Мураховского, консилиум врачей "с участием специалистов из Германии", пришел к выводу, что перелет будет рискованным для пациента.

Отметим, что такую же точку зрения ранее обозначили в Кремле:

"Что касается перевозки по воздуху. Лечащий врач, который несет ответственность за состояние здоровья больного, придерживается точки зрения, что сейчас пока до конца не известно, что стало причиной. Пока мы только констатируем, что больному стало плохо именно в самолете после набора высоты, поэтому врач считает, что пока нет ясности, что стало причиной, перевозка, транспортировка по воздуху больного невозможна. Это может представлять угрозу для его здоровья. Врачи продолжают делать все возможное", – заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Хронология событий: Утром 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска.

После госпитализации он впал в кому. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политику могли что-то подмешать в чай, так как, по ее словам, это единственное, что он пил с утра.

В пятницу, 21 августа, главврач Омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский назвал предварительный диагноз политика - нарушение обмена веществ.

В Омск прибыли немецкие врачи. Семья настаивает на транспортировке политика в Германию.

Российские специалисты не выпускают пациента, подчеркивая, что перелет в таком состоянии несет риск.

Они отмечают, что решение принято вместе с немецкими специалистами. Сторонники политика в эту версию не верят.