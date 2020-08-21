"Они берут этот риск на себя, мы не возражаем". Врачи разрешили вывезти Навального в Германию

Омские врачи не возражают против транспортировки Навального, заявил замглавврача, сообщают РИА "Новости". Решение приняли на консилиуме, где присутствовала жена политика Юлия Навальная.

"Имея просьбы родственников о транспортировке, они берут этот риск на себя, мы не возражаем", - сказал он.

Пресс-секретарь Навального, Кира Ярмыш, также сообщила, что транспортировка может начаться в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что жена Алексея Навального Юлия отправила президенту Российской Федерации Владимиру Путину обращение с требованием разрешить перевезти мужа на лечение в Германию. Пост с обращением она также опубликовала в Twitter Алексея Навального.

Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального, показала в Twitter условия больницы, в которой находится политик.

Врачи омской больницы заявляют, что нет никакой необходимости лечить Алексея в клинике Шарите в Берлине, потому что условия здесь ничуть не хуже, чем там. Вот так выглядит туалет в приемном отделении омской больницы: pic.twitter.com/C6vkVmBT6A — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Брат Алексея Олег Навальный также побывал в этой больнице. Он сообщил, что больница напоминает тюремную (он провел три года в колонии - Прим.ред.). Он также убежден, что брата нужно перевести в другое место, сообщается в Telegram-канале Русской службы BBC.

Тем временем Юлия Навальная сообщила, что семью не допустили к встрече с немецкими врачами.

"Встрече с ними препятствуют российские врачи и правоохранительные органы, которые в большом количестве находятся в больнице",

- заявила она в видеообращении, размещенном в Telegram-канале "Дождя".

Ярмыш в своем Twitter сообщила о том, что немецкие врачи - профессиональные реаниматологи - осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику Charite в соответствии с желанием Юлии Навальной.

Она назвала грубой ложью заявление главврача Омской больницы о том, что решение "оставить Алексея в Омске" было принято на "консилиуме с немецкими врачами", пытаясь создать видимость того, что немецкие врачи поддержали это решение.

По ее мнению, Навальный "не будет лечиться в Омске, он будет в стабильно тяжелом состоянии, в коме, потому что здесь никто не заинтересован в его спасении. Только в сокрытии преступления".

В свою очередь главврач Омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский заявил, что Навальный останется в больнице "до стойкой стабилизации его состояния". По словам Мураховского, консилиум врачей "с участием специалистов из Германии", пришел к выводу, что перелет будет рискованным для пациента.

Отметим, что такую же точку зрения ранее обозначили в Кремле: