"Они берут риски на себя, мы не возражаем". Врачи разрешили вывезти Навального в Германию

"Пациент демонстрирует позитивную динамику. Он достаточно стабилен.

По просьбе родственников, брат и жена полностью погружены, берут риски на себя. Мы не возражаем против перевозки в другой стационар. Это будет происходить сегодня.

Состояние пациента стабильное, и имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы на этот момент приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники", - слова замглавврача омской больницы Анатолия Калиниченко приводит Telegram-канал "Медузы" со ссылкой на "Город55".

Пресс-секретарь Навального, Кира Ярмыш, также сообщила, что транспортировка может начаться в ближайшее время.

Переговоры о транспортировке Алексея сдвинулись с мертвой точки. Есть вероятность, что Навального сейчас удастся перевезти. Жаль, что для принятия этого решения врачам потребовалось столько времени. Самолёт ждёт с утра, документы тоже были готовы тогда же — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Помимо этого информацию о транспортировке политика подтвердила и лечащий врач Навального Анастасия Васильева:

Ура) правдами и неправдами все сдвинулось с мёртвой точки! Даже не верится, что через каких-то 2 часа Алексей улетит в Германию. А там я с большой вероятностью его вылечат и выходят. Ужасно рада. — Anastasy Vasilyeva (@DrAnastasy) August 21, 2020

Ранее сообщалось, что жена Алексея Навального Юлия отправила президенту Российской Федерации Владимиру Путину обращение с требованием разрешить перевезти мужа на лечение в Германию. Пост с обращением она также опубликовала в Twitter Алексея Навального.

Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального, показала в Twitter условия больницы, в которой находится политик.

Врачи омской больницы заявляют, что нет никакой необходимости лечить Алексея в клинике Шарите в Берлине, потому что условия здесь ничуть не хуже, чем там. Вот так выглядит туалет в приемном отделении омской больницы: pic.twitter.com/C6vkVmBT6A — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Брат Алексея Олег Навальный также побывал в этой больнице. Он сообщил, что больница напоминает тюремную (он провел три года в колонии - Прим.ред.). Он также убежден, что брата нужно перевести в другое место, сообщается в Telegram-канале Русской службы BBC.

В свою очередь Юлия Навальная сообщила, что семью не допустили к встрече с немецкими врачами.

"Встрече с ними препятствуют российские врачи и правоохранительные органы, которые в большом количестве находятся в больнице",

- заявила она в видеообращении, размещенном в Telegram-канале "Дождя".

Ярмыш в своем Twitter сообщила о том, что немецкие врачи - профессиональные реаниматологи - осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику Charite в соответствии с желанием Юлии Навальной.