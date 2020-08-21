"Они берут риски на себя, мы не возражаем". Врачи разрешили вывезти Навального в Германию

Врачи из Омска разрешили передать Алексея Навального для транспортировки в Германию. Об этом омские врачи заявили жене оппозиционера Юлии Навальной, сообщает Telegram-канал Русской службы BBC.
"Пациент демонстрирует позитивную динамику. Он достаточно стабилен.
По просьбе родственников, брат и жена полностью погружены, берут риски на себя. Мы не возражаем против перевозки в другой стационар. Это будет происходить сегодня.
Состояние пациента стабильное, и имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы на этот момент приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники", - слова замглавврача омской больницы Анатолия Калиниченко приводит Telegram-канал "Медузы" со ссылкой на "Город55".
Пресс-секретарь Навального, Кира Ярмыш, также сообщила, что транспортировка может начаться в ближайшее время.
Переговоры о транспортировке Алексея сдвинулись с мертвой точки. Есть вероятность, что Навального сейчас удастся перевезти. Жаль, что для принятия этого решения врачам потребовалось столько времени. Самолёт ждёт с утра, документы тоже были готовы тогда же— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020
Помимо этого информацию о транспортировке политика подтвердила и лечащий врач Навального Анастасия Васильева:
Ура) правдами и неправдами все сдвинулось с мёртвой точки! Даже не верится, что через каких-то 2 часа Алексей улетит в Германию. А там я с большой вероятностью его вылечат и выходят. Ужасно рада.— Anastasy Vasilyeva (@DrAnastasy) August 21, 2020
Ранее сообщалось, что жена Алексея Навального Юлия отправила президенту Российской Федерации Владимиру Путину обращение с требованием разрешить перевезти мужа на лечение в Германию. Пост с обращением она также опубликовала в Twitter Алексея Навального.
August 21, 2020
Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального, показала в Twitter условия больницы, в которой находится политик.
Врачи омской больницы заявляют, что нет никакой необходимости лечить Алексея в клинике Шарите в Берлине, потому что условия здесь ничуть не хуже, чем там. Вот так выглядит туалет в приемном отделении омской больницы: pic.twitter.com/C6vkVmBT6A— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020
Брат Алексея Олег Навальный также побывал в этой больнице. Он сообщил, что больница напоминает тюремную (он провел три года в колонии - Прим.ред.). Он также убежден, что брата нужно перевести в другое место, сообщается в Telegram-канале Русской службы BBC.
В свою очередь Юлия Навальная сообщила, что семью не допустили к встрече с немецкими врачами.
"Встрече с ними препятствуют российские врачи и правоохранительные органы, которые в большом количестве находятся в больнице",
- заявила она в видеообращении, размещенном в Telegram-канале "Дождя".
Ярмыш в своем Twitter сообщила о том, что немецкие врачи - профессиональные реаниматологи - осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику Charite в соответствии с желанием Юлии Навальной.
Она назвала грубой ложью заявление главврача Омской больницы о том, что решение "оставить Алексея в Омске" было принято на "консилиуме с немецкими врачами", пытаясь создать видимость того, что немецкие врачи поддержали это решение.
По ее мнению, Навальный "не будет лечиться в Омске, он будет в стабильно тяжелом состоянии, в коме, потому что здесь никто не заинтересован в его спасении. Только в сокрытии преступления".
В свою очередь главврач Омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский заявил, что Навальный останется в больнице "до стойкой стабилизации его состояния". По словам Мураховского, консилиум врачей "с участием специалистов из Германии", пришел к выводу, что перелет будет рискованным для пациента.
Отметим, что такую же точку зрения ранее обозначили в Кремле:
"Что касается перевозки по воздуху. Лечащий врач, который несет ответственность за состояние здоровья больного, придерживается точки зрения, что сейчас пока до конца не известно, что стало причиной. Пока мы только констатируем, что больному стало плохо именно в самолете после набора высоты, поэтому врач считает, что пока нет ясности, что стало причиной, перевозка, транспортировка по воздуху больного невозможна. Это может представлять угрозу для его здоровья. Врачи продолжают делать все возможное", – заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
В свою очередь Яка Бизил, основатель фонда Cinema for Peace, сообщил что самолет, прилетевший из Германии в Омск за Навальным, не улетит назад без политика.
"Он полетит обратно только тогда, когда запланированный (к транспортировке) пассажир будет там (на борту)", - цитирует Бизила "Медуза".
Хронология событий:
- Утром 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска.
- После госпитализации он впал в кому. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политику могли что-то подмешать в чай, так как, по ее словам, это единственное, что он пил с утра.
- В пятницу, 21 августа, главврач Омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский назвал предварительный диагноз политика - нарушение обмена веществ.
- В Омск прибыли немецкие врачи. Семья настаивала на транспортировке политика в Германию.
- Первоначально российские специалисты не разрешили транспортировку пациента, подчеркивая, что перелет в таком состоянии несет риск.
- Они отметили, что решение принято вместе с немецкими специалистами. Сторонники политика в эту версию не верили.
- Позднее врачи из Омска разрешили передать Алексея Навального для транспортировки в Германию "на страх и риск" его родственников.
- Врачи омской больницы скорой помощи №1 окончательно исключили версию об отравлении Алексея Навального, сообщил заместитель главного врача Анатолий Калиниченко.
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