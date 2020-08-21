Вслед за Литвой: Латвия и Эстония введут санкции против должностных лиц Беларуси

Как сообщили агентству в LETA Министерстве иностранных дел Латвии, министерства Латвии и Эстонии серьезно обеспокоены ситуацией в Беларуси и призывают к мирному и законному урегулированию нынешнего кризиса.

Министерства полны решимости продолжить совместные действия для поддержки белорусского общества и введут целевые индивидуальные санкции в отношении белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и применение силы против мирных демонстрантов.

Латвия и Эстония подготовили списки должностных лиц Беларуси, на которых будут распространяться санкции. Санкции будут включать запрет на выдачу виз.

Двусторонние действия по введению национальных санкций будут осуществлены в соответствии с национальными процедурами до запланированного введения санкций Европейского союза.

Представитель Министерства иностранных дел Янис Бекерис пояснил, что санкции вступят в силу, когда такое решение будет принято правительствами обеих стран. Кабинет министров, возможно, рассмотрит этот вопрос на следующей неделе. В настоящее время министерство не разглашает то, какие лица включены в санкционный список.

Министерство иностранных дел подчеркивает, что Латвия и Эстония высоко ценят основные принципы демократии, которые включают в себя право граждан выражать свою политическую волю в ходе свободных и справедливых выборов.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в среду объявил, что Литва составила собственный список национальных санкций в отношении должностных лиц белорусского режима, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насилие против мирных демонстрантов.

Он отметил, что в списке 32 имени, в том числе президент Александр Лукашенко и другие представители ответственных органов.

Министр не назвал конкретных имен, признав, что санкции "весьма символичны" и предусматривают лишь запрет на въезд в Литву. По его словам, основную роль будут играть санкции на европейском уровне. Линкявичюс подчеркнул, что санкционный список будет утвержден в ближайшее время.

Хронология событий: Согласно официальным результатам президентских выборов в Беларуси, нынешний глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - 10,1%, но оппозиция считает результаты выборов фальсифицированными.

Сейчас Тихановская с детьми находится в Литве, потому что из-за угроз в отношении ее мужа и детей она была вынуждена покинуть Беларуси.

Протесты против фальсификации результатов выборов и назначения на пост президента Лукашенко в Беларуси продолжаются с 9 августа. Во время акций протеста несколько тысяч человек были задержаны, многие - ранены. Работники многих белорусских компаний объявили забастовку.

В среду после саммита ЕС канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что страны-участницы блока не признают результаты выборов в Беларуси.

Сейчас ЕС готовит санкции против должностных лиц Беларуси, ответственных за фальсификацию результатов выборов и жесткое подавление мирных протестов.