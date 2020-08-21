Пт, 21.08.2020
Когда вы давали присягу, вы клялись служить белорусскому народу. Сейчас вы видите его истребление. Почему вы не остановите его? Почему вы продолжаете выполнять приказы тех, кто этот геноцид устроил, вместо того, чтобы стать на защиту своего народа? Мария Колесникова, член координационного совета белорусской оппозиции
5

Вслед за Литвой: Латвия и Эстония введут санкции против должностных лиц Беларуси

ФОТО: Reuters/ScanPix

Латвия и Эстония введут индивидуальные санкции против белорусских должностных лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и чрезмерное применение силы против участников мирных протестов на улицах городов Беларуси.

Как сообщили агентству в LETA Министерстве иностранных дел Латвии, министерства Латвии и Эстонии серьезно обеспокоены ситуацией в Беларуси и призывают к мирному и законному урегулированию нынешнего кризиса.

Министерства полны решимости продолжить совместные действия для поддержки белорусского общества и введут целевые индивидуальные санкции в отношении белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и применение силы против мирных демонстрантов.

Латвия и Эстония подготовили списки должностных лиц Беларуси, на которых будут распространяться санкции. Санкции будут включать запрет на выдачу виз.

Двусторонние действия по введению национальных санкций будут осуществлены в соответствии с национальными процедурами до запланированного введения санкций Европейского союза.

Представитель Министерства иностранных дел Янис Бекерис пояснил, что санкции вступят в силу, когда такое решение будет принято правительствами обеих стран. Кабинет министров, возможно, рассмотрит этот вопрос на следующей неделе. В настоящее время министерство не разглашает то, какие лица включены в санкционный список.

Министерство иностранных дел подчеркивает, что Латвия и Эстония высоко ценят основные принципы демократии, которые включают в себя право граждан выражать свою политическую волю в ходе свободных и справедливых выборов.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в среду объявил, что Литва составила собственный список национальных санкций в отношении должностных лиц белорусского режима, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насилие против мирных демонстрантов.

Он отметил, что в списке 32 имени, в том числе президент Александр Лукашенко и другие представители ответственных органов.

Министр не назвал конкретных имен, признав, что санкции "весьма символичны" и предусматривают лишь запрет на въезд в Литву. По его словам, основную роль будут играть санкции на европейском уровне. Линкявичюс подчеркнул, что санкционный список будет утвержден в ближайшее время.

Хронология событий: 

  • Согласно официальным результатам президентских выборов в Беларуси, нынешний глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - 10,1%, но оппозиция считает результаты выборов фальсифицированными.
  • Сейчас Тихановская с детьми находится в Литве, потому что из-за угроз в отношении ее мужа и детей она была вынуждена покинуть Беларуси.
  • Протесты против фальсификации результатов выборов и назначения на пост президента Лукашенко в Беларуси продолжаются с 9 августа. Во время акций протеста несколько тысяч человек были задержаны, многие - ранены. Работники многих белорусских компаний объявили забастовку.
  • В среду после саммита ЕС канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что страны-участницы блока не признают результаты выборов в Беларуси.
  • Сейчас ЕС готовит санкции против должностных лиц Беларуси, ответственных за фальсификацию результатов выборов и жесткое подавление мирных протестов.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ