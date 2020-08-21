Пт, 21.08.2020
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Postimees в Минске ⟩ Вертолет в поддержку Лукашенко и оппозиция с цветами и песнями

В четверг, 20 августа, представители фольклорных ансамблей собрались у главного входа белорусского национального театра имени Янки Купала в Минске. Артисты раздали людям тексты народных песен и вместе с ними исполняли их, сообщил репортер Rus.Postimees.

Видео: События у Купаловского театра 

Купаловский театр закрыт после того, как артисты выступили в поддержку ранее уволенного директора театра Павла Латушко. Он поддерживал протесты. Артисты также написали заявления об уходе. 

Видео: Протестующие на проспекте Независимости

20 августа протестующие, поддерживающие оппозицию, ходили вдоль проспекта Независимости. А до этого они митинговали на Площади Победы. В основном среди участников было видно много женщин с цветами.  

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Но сторонники Александра Лукашенко не отставали: вооружившись красно-зеленой символикой и размахивая национальным флагом Беларуси, они ездили по улицам, ходили вдоль главного проспекта Минска. Многие машины, которые ехали с флагами, были без номеров.

Видео: Сторонники Лукашенко

Более того, над Минском в четверг можно было увидеть даже вертолет с развевающимся госфлагом. Оппозиционеры шутили, что такой расход госбюджета навряд ли понравится народу.  

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