Postimees в Минске ⟩ Вертолет в поддержку Лукашенко и оппозиция с цветами и песнями

Видео: События у Купаловского театра

Купаловский театр закрыт после того, как артисты выступили в поддержку ранее уволенного директора театра Павла Латушко. Он поддерживал протесты. Артисты также написали заявления об уходе.

Видео: Протестующие на проспекте Независимости

20 августа протестующие, поддерживающие оппозицию, ходили вдоль проспекта Независимости. А до этого они митинговали на Площади Победы. В основном среди участников было видно много женщин с цветами.

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Но сторонники Александра Лукашенко не отставали: вооружившись красно-зеленой символикой и размахивая национальным флагом Беларуси, они ездили по улицам, ходили вдоль главного проспекта Минска. Многие машины, которые ехали с флагами, были без номеров.

Видео: Сторонники Лукашенко

Более того, над Минском в четверг можно было увидеть даже вертолет с развевающимся госфлагом. Оппозиционеры шутили, что такой расход госбюджета навряд ли понравится народу.