"Это моя проблема, которую я должен решать". Лукашенко высказался о ситуации в стране

О протестах

Согласно "Медузе", как только Александр Лукашенко прибыл на комбинат, он поинтересовался, есть ли в "Дзержинском" агрокомбинате протестующие. В ответ он услышал, что их здесь нет.

"Правильно, надо работать. Бастовать - это не вырастишь ни кур, ни коров", - "Медуза" цитирует слова Лукашенко.

По словам Лукашенко, обстановка в стране не такая сложная.

"В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно.

Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим", - сказал Лукашенко.

Он также добавил, что встречался с представителями правоохранительных структур, которые ежедневно дежурят, чтобы сохранить мир и покой. "Я увидел, что ребята свою страну никому не собираются отдавать", - добавил политик.

По его словам, протесты в Беларуси организовали из США:

"Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон - три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались", - цитирует слова Лукашенко РИА "Новости".

О российских журналистах

Александр Лукашенко подтвердил прозвучавшую ранее информацию о том, что в Беларусь прибыли российские специалисты по работе в СМИ. Он заявил, что пригласил в Беларусь российских журналистов для работы в Белтелерадиокомпании, которая объединяет государственные телеканалы и радиостанций страны.

"Я попросил россиян: дайте нам две-три группы журналистов на всякий случай. Это шесть или девять человек с самого продвинутого телевидения", - сказал Лукашенко.

Политик добавил, что российские журналисты не получают в Беларуси деньги за свою работу.

"Мы россиянам не платим вообще. Слушайте, неужели я для шести или девяти человек не найду в России друзей, которые поддержат этих людей", - подчеркнул он.

Хронология событий: Согласно официальным результатам президентских выборов в Беларуси, нынешний глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - 10,1%, но оппозиция считает результаты выборов фальсифицированными.

Сейчас Тихановская с детьми находится в Литве, потому что из-за угроз в отношении ее мужа и детей она была вынуждена покинуть Беларуси.

Протесты против фальсификации результатов выборов и назначения на пост президента Лукашенко в Беларуси продолжаются с 9 августа. Во время акций протеста несколько тысяч человек были задержаны, многие - ранены. Работники многих белорусских компаний объявили забастовку.

В среду после саммита ЕС канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что страны-участницы блока не признают результаты выборов в Беларуси.

Сейчас ЕС готовит санкции против должностных лиц Беларуси, ответственных за фальсификацию результатов выборов и жесткое подавление мирных протестов.