В Иманте грузовик сбил насмерть пенсионерку

В пятницу, 21 августа, в Риге, в Иманте грузовик насмерть сбил пенсионерку. Женщина толкала велосипед, переходя через дорогу, сообщает передача Degpunktā.
Велосипедистка попала под колеса грузовика на улице Буллю, недалеко от территории заправки. Женщина получила тяжелые травмы и погибла на месте. Скорее всего, водитель пенсионерку не увидел, потому что она находилась в так называемой "слепой зоне".
"Женщина перед собой толкала велосипед. Грузовик выезжал и ничего не заметил. Он переехал ее и в этот момент почувствовал, что что-то не так. Затем он остановился.
Я пытался сигналить, чтобы как-то предупредить, но он не слышал", - рассказывает очевидец аварии Кристап.
Кристап остановился у дороги сразу после происшествия и дождался полиции, чтобы дать показания. Водитель грузовика DAF также был приглашен в машину правоохранительных органов для дачи показаний. Он рассказал, как ситуация выглядела с его точки зрения.
"Я остановился, чтобы пропустить машины. Она, наверно, хотела проскочить передо мной. Я стоял прямо у дороги, посмотрел налево, направо", - говорит водитель грузовика.
В результате аварии на улице Буллю в обоих направлениях образовалась пробка, поскольку грузовик заблокировал одну из полос движения. Более свободное передвижение возобновилось только через полтора часа, когда полиция завершила расследование и велосипед погибшей женщины вытащили из-под грузовика.
Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке
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