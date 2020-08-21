В Иманте грузовик сбил насмерть пенсионерку

Велосипедистка попала под колеса грузовика на улице Буллю, недалеко от территории заправки. Женщина получила тяжелые травмы и погибла на месте. Скорее всего, водитель пенсионерку не увидел, потому что она находилась в так называемой "слепой зоне".

"Женщина перед собой толкала велосипед. Грузовик выезжал и ничего не заметил. Он переехал ее и в этот момент почувствовал, что что-то не так. Затем он остановился.

Я пытался сигналить, чтобы как-то предупредить, но он не слышал", - рассказывает очевидец аварии Кристап.

Кристап остановился у дороги сразу после происшествия и дождался полиции, чтобы дать показания. Водитель грузовика DAF также был приглашен в машину правоохранительных органов для дачи показаний. Он рассказал, как ситуация выглядела с его точки зрения.

"Я остановился, чтобы пропустить машины. Она, наверно, хотела проскочить передо мной. Я стоял прямо у дороги, посмотрел налево, направо", - говорит водитель грузовика.

В результате аварии на улице Буллю в обоих направлениях образовалась пробка, поскольку грузовик заблокировал одну из полос движения. Более свободное передвижение возобновилось только через полтора часа, когда полиция завершила расследование и велосипед погибшей женщины вытащили из-под грузовика.

Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке