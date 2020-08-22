Сб, 22.08.2020
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"Севилья" обыграла "Интер" и стала победителем Лиги Европы

Футболисты "Севильи"

ФОТО: AP/Scanpix

В пятницу, 21 августа, состоялся финал Лиги Европы, в котором миланский "Интер" и испанская "Севилья" выдали настоящее шоу и забили на двоих пять мячей.

Финал Лиги Европы состоялся на стадионе "Райн-Энерги" в Кёльне и завершился победой "Севильи" со счётом 3:2.

Счёт в матче на 5-й минуте открыл нападающий "Интера" Ромелу Лукаку, который точно пробил с 11-метровой отметки. Семь минут спустя счёт сравнял Люк де Йонг, а на 33-й минуте де Йонг оформил дубль и вывел "Севилью" вперёд.

Всего две минуты потребовалось "Интеру" чтобы сравнять счёт - гол на счету защитника Диего Година. На 74-й минуте защитник "Севильи" Диего Карлос вновь вывел испанский клуб вперёд и установил итоговый счёт встречи - 3:2.

Таким образом, "Севилья" стала победителем Лиги Европы сезона-2019/2020. Испанцы выиграли Кубок УЕФА/Лигу Европы в рекордный шестой раз. Ранее "Севилья" выигрывала трофей в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 годах.

Отметим также, что для главного тренера "Севильи" Хулена Лопетеги этот трофей стал первым в клубной карьере. Что касается "Интера", то клубы из Италии вот уже десять лет не могут победить в еврокубках. В последний раз итальянская команда побеждала в еврокубке в сезоне-2009/10 - тогда "Интер" выиграл Лигу чемпионов.

Теперь "Севилье" предстоит матч за Суперкубок УЕФА, который пройдёт в Будапеште 24 сентября. Её соперником станет победитель финальной игры Лиги чемпионов, в которой 23 августа встретятся "Бавария" и "ПСЖ".

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