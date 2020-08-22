Павел Глоба назвал 3 знака Зодиака, для которых конец лета станет началом новой жизни

Овен

Овнам, по словам астролога, предоставится уникальная возможность приобрести нечто новое и очень важное в жизни - либо невероятный профессиональный опыт, который даст толчок к продвижению по карьерной лестнице и получению должности в крутой компании, либо счастливую семью.

Чтобы не упустить удачу, Павел Глоба советует Овнам внимательно относиться ко всем деталям, даже самым незначительным.

Рак

Раки круто поменяют свое мнение относительно некоторых вещей, что заставит их бросить дело, которое уже не приносит удовольствие, и начать все с нуля. Но это будет определенно удачный старт, уверяет астролог и советует Ракам не медлить - да, немного времени понадобится для принятия решения, а дальше вперед - покорять вершины.

Водолей

У Водолеев, по прогнозу Павла Глобы, все сложится как нельзя спокойно: обстановка позволяет им не торопиться с принятием каких-либо решений и осознанно стремиться к достижению лучшего.