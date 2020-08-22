Сб, 22.08.2020
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"Наелась политикой". Тихановская не намерена выдвигаться на пост президента в случае новых выборов

ФОТО: AFP/SCANPIX

Светлана Тихановская считает, кризис в Беларуси должен разрешиться без вмешательства извне. Она также заявила, что не планирует выдвигаться на пост главы государства в случае новых выборов. Об этом она рассказала в интервью Белсат. 

Отвечая на вопрос, какую страну, человека или организацию она видит в переговорах с властями Беларуси, Тихановская ответила:

- Этот вопрос должен решаться внутри страны без вмешательства извне. Именно для этой цели был создан Координационный совет, который должен выступить в роли посредника для прекращения кризиса и проведения мирных переговоров.

- А вы будете сами баллотироваться в случае новых выборов или, может быть, ваш муж, который сейчас находится за решеткой?

- Безусловно, освобождение политзаключенных - это требование всех бастующих, всего белорусского народа. Я не планирую сама выдвигаться.

- Уже наелись этой политикой?

- Более чем.

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