"Наелась политикой". Тихановская не намерена выдвигаться на пост президента в случае новых выборов

Светлана Тихановская считает, кризис в Беларуси должен разрешиться без вмешательства извне. Она также заявила, что не планирует выдвигаться на пост главы государства в случае новых выборов. Об этом она рассказала в интервью Белсат.
Отвечая на вопрос, какую страну, человека или организацию она видит в переговорах с властями Беларуси, Тихановская ответила:
- Этот вопрос должен решаться внутри страны без вмешательства извне. Именно для этой цели был создан Координационный совет, который должен выступить в роли посредника для прекращения кризиса и проведения мирных переговоров.
- А вы будете сами баллотироваться в случае новых выборов или, может быть, ваш муж, который сейчас находится за решеткой?
- Безусловно, освобождение политзаключенных - это требование всех бастующих, всего белорусского народа. Я не планирую сама выдвигаться.
- Уже наелись этой политикой?
- Более чем.
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