"Наелась политикой". Тихановская не намерена выдвигаться на пост президента в случае новых выборов

Отвечая на вопрос, какую страну, человека или организацию она видит в переговорах с властями Беларуси, Тихановская ответила:

- Этот вопрос должен решаться внутри страны без вмешательства извне. Именно для этой цели был создан Координационный совет, который должен выступить в роли посредника для прекращения кризиса и проведения мирных переговоров.

- А вы будете сами баллотироваться в случае новых выборов или, может быть, ваш муж, который сейчас находится за решеткой?

- Безусловно, освобождение политзаключенных - это требование всех бастующих, всего белорусского народа. Я не планирую сама выдвигаться.

- Уже наелись этой политикой?

- Более чем.

Полное интервью