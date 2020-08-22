За сутки в Латвии выявлено три новых случая Covid-19

Известно, что один заболевший вернулся из России, один был контактной персоной инфицированного, информация по еще одному пациенту выясняется.

С начала пандемии в Латвии сделано 236 297 тестов на Covid-19, выявлено 1333 инфицированных. 1093 человека выздоровели, 33 человека скончались.

За последние сутки в больницы не поступал ни один пациент с коронавирусом.

На данный момент в больницах лечатся три инфицированных вирусом человека, у всех заболевание средней тяжести.

Из стационаров выписаны 202 пациента.