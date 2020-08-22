"Убийца из Золотого штата" получил пожизненный срок в США

Приговор стал итогом расследования, начавшегося еще в 1970-е и приковавшего внимание всего мира.

74-летний Деанджело был арестован лишь в 2018 году после того, как образец его ДНК совпал с находившимися в базе данных образцами, взятыми на месте преступлений.

В июне подозреваемый пошел на сделку с прокурорами и признался в 13 убийствах, избежав смертного приговора.

Он также признался в многочисленных изнасилованиях, ограблениях и иных преступлениях, совершенных на протяжении длительного времени.

Окружной прокурор Анна Мария Шуберт назвала Деанджело "социопатом в действии".

Деанджело выслушал показания свидетелей, безмолвно сидя в инвалидном кресле и не выражая никаких эмоций. Но перед тем, как судья Майкл Боуман зачитал приговор, Деанджело поднялся из кресла, снял маску и сделал короткое заявление.

"Я слушал все ваши показания, каждое из них, и я искренне прошу прощения у всех, кому я причинил боль", - заявил подсудимый.

Он будет отбывать 11 пожизненных сроков без права досрочного освобождения и еще 15 пожизненных за преступления с применением оружия.

"Когда человек совершает чудовищные преступления, его следует изолировать так, чтобы он никогда не мог причинить вреда невинным людям", - заявил судья Боуман.

Во время совершения преступлений по всей Калифорнии в 70-е и 80-е годы Деанджело служил в полиции штата.

Сотрудники полиции не могли сдержать слез, слушая показания пострадавших Getty Images

Бывший полицейский и ветеран войны во Вьетнаме, Деанджело в последние годы работал автомехаником. Он был арестован в апреле 2018 года после того, как полиция вычислила его, взяв образец ДНК из мусорного бака подозреваемого и проведя поверку по базам генеалогических сервисов образцов ДНК.

Свои преступления Деанджело начал совершать в 1975 году, когда он служил в полиции Экзетера на севере Калифорнии. Поначалу это было мелкое воровство, но очень скоро это переросло в жестокие изнасилования и убийства, которые продолжались 12 лет.

"Человек, у которого нет души"

Общаясь с журналистами после приговора, прокурор Анна Мария Шуберт отметила, что правда о том, кто такой Деанджело, кроется в самом определении понятия социопат.

"Это человек, который нисколько не уважает права других людей, не уважает закон, не испытывает сострадания, эмпатии или раскаяния, - сказала она. - Это человек, у которого просто нет сознания или души".

Приговор Деанджело судья Боуман оглашал в бальном зале университета - огромное помещение понадобилось для того, чтобы вместить родственников жертв и пострадавших.