В субботу состоится шествие вдоль белорусской границы

Шествие начнется в 19:00 на стыке границ Беларуси, России и Латвии или т.н. Кургане дружбы.

Как сообщила агентству LЕТА директор "Латвийского гражданского альянса" Кристине Зонберга, в знак солидарности с усилиями белорусского народа отстоять свободу и демократию жители Латвии могут принять участие в праздновании годовщины Балтийского пути 23 августа, когда в Литве пройдет акция поддержки "Балтийский путь. Свободу Беларуси", а днем ранее - в Латгале присоединиться к шествию вдоль границы Беларуси.

Зонберга сообщила, что во время акции "Балтийский путь. Свободу Белоруссии" будет выстроена цепь солидарности от литовской столицы Вильнюса до белорусской границы, один из участков которой должны будут заполнить участники из Латвии.

С латвийской стороны акция начнется сегодня вечером в Пасиенской волости Зилупского края, когда в 19:00 от Кургана дружбы начнется шествие вдоль границы с Белоруссией. Шествие завершится 23 августа в Пиедруе, где в 12:00 состоится церемония открытия акции солидарности.

Из Пиедруи участники акции начнут свой путь в Вильнюс, где они объединяться с теми латвийцами, которые приедут для участия в акции "Балтийский путь. Свободу Беларуси".

Акция в Литве начнется 23 августа в 19:00. Людям будет обеспечен транспорт, чтобы все желающие могли принять участие в мероприятии, соблюдая условия эпидемиологической безопасности и используя защитные маски на территории Литвы.