Дочь актера Михаила Ефремов отреагировала на увольнение адвокатов отца

Она сделала репост об увольнении Пашаева, а также написала: "Ну наконец-то, гспд".

Напомним, 21 августа, прошло слушания по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер перечислил по 200 тысяч рублей (около 2269 евро) вдове, сыновьям и брату Сергея Захарова, погибшего в ДТП с его участием. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на адвоката Ефремова Эльмана Пашаева.

Вслед за этим Ефремов заявил, что больше не нуждается в услугах адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Согласно его словам, они теперь станут консультантами.

"Я найду кого-то посильнее - Резника или Падву", - заявил Ефремов.

По словам Пашаева, актер добавил в адрес адвокатов, что есть "ощущение, что судья вас ненавидит".

В итоге Пресненский суд Москвы перенес заседание по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова на 24 августа, чтобы артист смог найти новых защитников.

Российского актера Михаила Ефремова обвиняют в том, что 8 июня он в пьяном виде спровоцировал ДТП, в результате которого погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Согласно уголовному обвинению, актеру грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.