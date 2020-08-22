Сб, 22.08.2020
Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального

Фото ⟩ Поножовщина в Эстонии: пострадали три человека

ФОТО: Postimees

Сегодня, 22 августа, утром в Ласнамяэ (Эстония) произошла поножовщина с участием нескольких людей. 26-летнего молодого человека с серьезными ранениями доставили в больницу. В драке пострадали еще два человека, которым также понадобилась медпомощь, сообщает Rus.Postimees.

Полиция примерно в восемь утра получила вызов в Ласнамяэ, где произошла драка с участием нескольких людей. 

По предварительным данным, на 26-летнего мужчину напали с ножом, в результате чего он получил серьезные ранения и был доставлен в больницу.

В драке пострадали еще два человека, которые нуждались в медпомощи.

Галерея: Эстонская полиция работает на месте происшествия 

Все обстоятельства инцидента выясняются, на данный момент полиция работает на месте происшествия.

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