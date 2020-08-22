Фото ⟩ Поножовщина в Эстонии: пострадали три человека

Полиция примерно в восемь утра получила вызов в Ласнамяэ, где произошла драка с участием нескольких людей.

По предварительным данным, на 26-летнего мужчину напали с ножом, в результате чего он получил серьезные ранения и был доставлен в больницу.

В драке пострадали еще два человека, которые нуждались в медпомощи.

Галерея: Эстонская полиция работает на месте происшествия

Все обстоятельства инцидента выясняются, на данный момент полиция работает на месте происшествия.