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Невероятная победа Поветкина! "Витязь" нокаутировал Уайта и стал временным чемпионом WBC

Александр Поветкин

ФОТО: Action Images via Reuters/Scanpix

В Брентвуде (пригород Лондона) завершился турнир, который организовывал промоутер Эдди Хирн. В главном поединке вечера встретились россиянин Александр Поветкин и британец Диллиан Уайт.

Достаточно странным и неожиданным получился поединок Уайта и Поветкина.

В первых двух раундах британский боксёр заметно уступал российскому "Витязю". Поветкин прессинговал, выбрасывал больше ударов и к удивлению многих владел ицинициативой.

В третьем раунде Уайт стал действовать более агрессивно и нанёс несколько точных и жёстких ударов. Четвёртый раунд и вовсе оказался кошмарным для россинянина, который дважды оказался в нокдауне.

Казалось бы, британец перехватил инициативу и начнёт оправдывать статус фаворита этого боя, но у Поветкина были другие планы.

В самом начале пятого раунда "Витязь" идеально попал в челюсть Уайта и отправил соперника в нокаут. Британец ещё долго не мог подняться с канваса, а Поветкин до конца не понимал, что ему только что удалось сделать.

Таким образом, Александр Поветкин стал временным чемпионом WBC в тяжёлом весе, а также заполучил бриллиантовый пояс организации. Теперь россиянину предстоит поединок против британца Тайсона Фьюри.

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