Невероятная победа Поветкина! "Витязь" нокаутировал Уайта и стал временным чемпионом WBC

В Брентвуде (пригород Лондона) завершился турнир, который организовывал промоутер Эдди Хирн. В главном поединке вечера встретились россиянин Александр Поветкин и британец Диллиан Уайт.
Достаточно странным и неожиданным получился поединок Уайта и Поветкина.
В первых двух раундах британский боксёр заметно уступал российскому "Витязю". Поветкин прессинговал, выбрасывал больше ударов и к удивлению многих владел ицинициативой.
В третьем раунде Уайт стал действовать более агрессивно и нанёс несколько точных и жёстких ударов. Четвёртый раунд и вовсе оказался кошмарным для россинянина, который дважды оказался в нокдауне.
Казалось бы, британец перехватил инициативу и начнёт оправдывать статус фаворита этого боя, но у Поветкина были другие планы.
В самом начале пятого раунда "Витязь" идеально попал в челюсть Уайта и отправил соперника в нокаут. Британец ещё долго не мог подняться с канваса, а Поветкин до конца не понимал, что ему только что удалось сделать.
Game over #WhytePovetkin 🥊 pic.twitter.com/wQU1VT97cf— Andrew Gray (@_Andrew_Gray) August 22, 2020
Таким образом, Александр Поветкин стал временным чемпионом WBC в тяжёлом весе, а также заполучил бриллиантовый пояс организации. Теперь россиянину предстоит поединок против британца Тайсона Фьюри.
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