Лукашенко поручил закрыть все бастующие предприятия

В ходе выступления на митинге своих сторонников в Гродно белорусский президент заявил, что в трудовых коллективах в стране "не все однозначно".

Он пояснил, что "приветствует разные настроения". Но, по его словам, есть люди, которые не хотят работать и призывают к забастовкам, передает Белта.

"Но есть такие, которые хотят не работать, а побастовать… Если кто-то не хочет работать, не заставляйте, не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но, если предприятие не работает, с понедельника - замок на ворота, остановим. Люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие", - сказал Александр Лукашенко.