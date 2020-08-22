Сб, 22.08.2020
Когда вы давали присягу, вы клялись служить белорусскому народу. Сейчас вы видите его истребление. Почему вы не остановите его? Почему вы продолжаете выполнять приказы тех, кто этот геноцид устроил, вместо того, чтобы стать на защиту своего народа? Мария Колесникова, член координационного совета белорусской оппозиции
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Лукашенко поручил закрыть все бастующие предприятия

ФОТО: Belta/Scanpix

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил с понедельника, 24 августа, закрыть все предприятия страны, работники которых начали забастовки. Как заявил Лукашенко, пусть "люди остынут", а потом уже "разберемся, кого пригласить" работать.

Протесты в стране продолжаются уже вторую неделю, они начались после прошедших 9 августа выборов президента.

В ходе выступления на митинге своих сторонников в Гродно белорусский президент заявил, что в трудовых коллективах в стране "не все однозначно".

Он пояснил, что "приветствует разные настроения". Но, по его словам, есть люди, которые не хотят работать и призывают к забастовкам, передает Белта.

"Но есть такие, которые хотят не работать, а побастовать… Если кто-то не хочет работать, не заставляйте, не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но, если предприятие не работает, с понедельника - замок на ворота, остановим. Люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие", - сказал Александр Лукашенко.

Галерея: Александр Лукашенко

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