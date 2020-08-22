Лукашенко поручил закрыть все бастующие предприятия

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил с понедельника, 24 августа, закрыть все предприятия страны, работники которых начали забастовки. Как заявил Лукашенко, пусть "люди остынут", а потом уже "разберемся, кого пригласить" работать.
Протесты в стране продолжаются уже вторую неделю, они начались после прошедших 9 августа выборов президента.
В ходе выступления на митинге своих сторонников в Гродно белорусский президент заявил, что в трудовых коллективах в стране "не все однозначно".
Он пояснил, что "приветствует разные настроения". Но, по его словам, есть люди, которые не хотят работать и призывают к забастовкам, передает Белта.
"Но есть такие, которые хотят не работать, а побастовать… Если кто-то не хочет работать, не заставляйте, не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но, если предприятие не работает, с понедельника - замок на ворота, остановим. Люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие", - сказал Александр Лукашенко.
Галерея: Александр Лукашенко
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