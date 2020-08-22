Сб, 22.08.2020
Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального

За сутки в Эстонии - 21 позитивный тест на Covid-19; в Литве 30 новых случаев и одна смерть

ФОТО: TT NYHETSBYRÅN/Scanpix

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 1152 первичных теста на Covid-19, позитивный результат дал 21 тест. В свою очередь Литве за за сутки подтверждено 30 новых случаев коронавируса, один человек умер.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 1152 первичных теста на Covid-19, позитивный результат дал 21 тест. С начала пандемии в Эстонии проведено 140 206 анализов на Covid-19, 2265 из них дали позитивный результат.

За сутки не зафиксировано новых смертей, всего в Эстонии от коронавируса скончались 63 человека.

На утро субботы в стационарном лечении нуждались 11 человек с коронавирусом, на искусственной вентиляции легких не было ни одного пациента.

Уровень заболеваемости Covid-19 в Эстонии за последние 14 дней составляет 9 случаев на 100 000 жителей.

Литва

а минувшие сутки в Литве подтверждено 30 новых случаев коронавируса, один инфицированный Covid-19 человек умер. На данный момент общее количество случаев Covid-19 в Литве выросло до 2594, 1766 человек выздоровели.

От коронавируса в Литве скончались уже 84 человека. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

За минувшие сутки проведено 5176 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 604 689.

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