"Самое серьезное решение за четверть века". Лукашенко заявил о "шевелении" войск НАТО у границ Беларуси

По его словам, вместо того чтобы заниматься экономикой, властям приходится уделять внимание стабилизации обстановки. "Прежде всего, это Минск. Даже не хочу здесь Гродно называть с позиции сегодняшнего дня", - сказал он, добавив, что к внутренней ситуации добавились внешние факторы.

"Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы", - сказал он.

С 9 августа, после завершения выборов президента, в Беларуси проходят акции протеста, они сопровождались массовыми задержаниями, силовики применяли светошумовые гранаты и резиновые пули. По данным ЦИК, Лукашенко победил, набрав более 80% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская получила около 10%. В штабе Тихановской с объявленными комиссией результатами не согласны и указывают на многочисленные фальсификации.

Галерея: Мирные протесты в Беларуси