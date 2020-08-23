Севастова потерпела в Нью-Йорке уже восьмое поражение подряд

Севастова, занимающая в рейтинге WTA 44-е место, со счетом 3:6, 4:6 уступила француженке Кристине Младленович, которая находится в рейтинге на позицию выше.

Уступив в первом круге, Севастова завершила турнир с одним набранным рейтинговым очком. Следующей остановкой для неё будет Открытый чемпионат США.

Обе теннисистки между собой встречались трижды. Десять лет назад на турнире в Страсбурге победила Севастова, а в позапрошлом году на соревнованиях в Риме Младленович вышла из борьбы во втором сете. В октябре прошлого года на турнире в Москве в трех сетах победила француженка.

Для Севастовой это был второй турнир после возобновления сезона. Неполные две недели до этого она в Праге на турнире серии International в первом круге уступила румынке Ирине Бег.

В этом сезоне она победила всего в одном из девяти матчей - на Кубке федераций она обыграла Серену Уильямс. В туре WTA латышка в этом сезоне в шести турнирах подряд не смогла преодолеть первый круг, поэтому баланс лиепайчанки сейчас составляет 0:7.