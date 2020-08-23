Севастова потерпела в Нью-Йорке уже восьмое поражение подряд

Вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова в субботу потерпела поражение в первом круге турнира серии Premier 5 в Нью-Йорке, что стало для неё уже восьмой неудачей подряд.
Севастова, занимающая в рейтинге WTA 44-е место, со счетом 3:6, 4:6 уступила француженке Кристине Младленович, которая находится в рейтинге на позицию выше.
Уступив в первом круге, Севастова завершила турнир с одним набранным рейтинговым очком. Следующей остановкой для неё будет Открытый чемпионат США.
Обе теннисистки между собой встречались трижды. Десять лет назад на турнире в Страсбурге победила Севастова, а в позапрошлом году на соревнованиях в Риме Младленович вышла из борьбы во втором сете. В октябре прошлого года на турнире в Москве в трех сетах победила француженка.
Для Севастовой это был второй турнир после возобновления сезона. Неполные две недели до этого она в Праге на турнире серии International в первом круге уступила румынке Ирине Бег.
В этом сезоне она победила всего в одном из девяти матчей - на Кубке федераций она обыграла Серену Уильямс. В туре WTA латышка в этом сезоне в шести турнирах подряд не смогла преодолеть первый круг, поэтому баланс лиепайчанки сейчас составляет 0:7.
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