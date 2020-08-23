Вс, 23.08.2020
Когда вы давали присягу, вы клялись служить белорусскому народу. Сейчас вы видите его истребление. Почему вы не остановите его? Почему вы продолжаете выполнять приказы тех, кто этот геноцид устроил, вместо того, чтобы стать на защиту своего народа? Мария Колесникова, член координационного совета белорусской оппозиции

За сутки - четыре новых случая Covid-19, один человек госпитализирован

ФОТО: AFP/SCANPIX

За прошедшие сутки в Латвии проведено 1180 тестов на Covid-19, выявлено четыре новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, двое заболевших являются контактными лицами других заболевших, а источник заражения еще двух человек выясняется.

С начала пандемии в Латвии сделано 237 447 тестов на Covid-19, выявлено 1337 инфицированных. 1093 человека выздоровели, 33 человека скончались.

За прошедшие сутки был госпитализирован один человек с Covid-19. На данный момент в больницах лечатся четыре инфицированных вирусом человека, у всех заболевание средней тяжести.

Всего из стационаров выписаны 202 пациента.

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