За сутки - четыре новых случая Covid-19, один человек госпитализирован

По данным SPKC, двое заболевших являются контактными лицами других заболевших, а источник заражения еще двух человек выясняется.

С начала пандемии в Латвии сделано 237 447 тестов на Covid-19, выявлено 1337 инфицированных. 1093 человека выздоровели, 33 человека скончались.

За прошедшие сутки был госпитализирован один человек с Covid-19. На данный момент в больницах лечатся четыре инфицированных вирусом человека, у всех заболевание средней тяжести.

Всего из стационаров выписаны 202 пациента.