Как ученики будут уживаться с Covid-19: пример Балдонской средней школы

Чтобы максимально предотвратить распространение Covid-19, в Балдонской средней школе учеба будет организована по сменам, а школьники будут использовать разные входы, сообщает агентство LETA.
Планируется, что Балдонская средняя школа будет реализовывать модель учебного процесса "А", предусматривающую, что учеба 1-6 классов будет проходить очно, а с 7 по 12 класса уроки будут проходить частично удаленно, согласно разработанному школой графику.
Начало уроков для первых трех классов предусмотрено в 8:30, а для 4-6 классов - в 11 часов.
Уроки будут организованы в отдельных блоках. Звонка в школе не будет, а за началом и концом уроков, а также за переменами будут следить учителя.
Учителя будут приходить к детям в класс, за исключением таких предметов как химия, физика, биология, информатика, музыка и спорт.
Для каждого класса предусмотрен заход в школу через свой вход, в коридорах школы дети находиться не будут.
Родителей в школу пускать не будут.
Школьников призывают перед приходом в школу измерить температуру и убедиться, что они не заболели заболеваниями дыхательных путей.
По прибытию в школу детям сразу нужно будет идти в свой класс, а в автобусе по дороге в школу необходимо использовать маску для лица.
Эти изменения в организации учебного процесса не окончательны, они могут быть изменены, например, с изменением эпидемиологической ситуации.
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