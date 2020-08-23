Как ученики будут уживаться с Covid-19: пример Балдонской средней школы

Планируется, что Балдонская средняя школа будет реализовывать модель учебного процесса "А", предусматривающую, что учеба 1-6 классов будет проходить очно, а с 7 по 12 класса уроки будут проходить частично удаленно, согласно разработанному школой графику.

Начало уроков для первых трех классов предусмотрено в 8:30, а для 4-6 классов - в 11 часов.

Уроки будут организованы в отдельных блоках. Звонка в школе не будет, а за началом и концом уроков, а также за переменами будут следить учителя.

Учителя будут приходить к детям в класс, за исключением таких предметов как химия, физика, биология, информатика, музыка и спорт.

Для каждого класса предусмотрен заход в школу через свой вход, в коридорах школы дети находиться не будут.

Родителей в школу пускать не будут.

Школьников призывают перед приходом в школу измерить температуру и убедиться, что они не заболели заболеваниями дыхательных путей.

По прибытию в школу детям сразу нужно будет идти в свой класс, а в автобусе по дороге в школу необходимо использовать маску для лица.

Эти изменения в организации учебного процесса не окончательны, они могут быть изменены, например, с изменением эпидемиологической ситуации.