Фото ⟩ Озолс представил новый альбом: тусовка растянулась на три вечера

Хип-хоп исполнитель Озолс 21, 22 и 23 августа призывает посетить серию концертов "Sporta Live", на которых он презентует новый альбом. Три вечера подряд в Риге концерты проходят во дворе квартала Спорта 2.
Галерея: Концерт Озолса - Sporta live
Благодаря приглашенным исполнителям, каждый концерт по содержанию будет отличаться от предыдущего. Прозвучат не только новые, но и самые популярные песни исполнителя.
В качестве приглашенных гостей в концерте принимают участие такие исполнители и группы как Prusax, Viņa, Fiņķis & PRAGAII, Tehnikums, Eliots и Melikols.
Принимая во внимание ограничения на собрания, объем билетов на каждый концерт лимитирован - доступны всего 500 билетов на каждый из дней. Билеты можно приобрести в кассах Biļešu Serviss.
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