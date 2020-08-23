Фото ⟩ Озолс представил новый альбом: тусовка растянулась на три вечера

Галерея: Концерт Озолса - Sporta live

Благодаря приглашенным исполнителям, каждый концерт по содержанию будет отличаться от предыдущего. Прозвучат не только новые, но и самые популярные песни исполнителя.

В качестве приглашенных гостей в концерте принимают участие такие исполнители и группы как Prusax, Viņa, Fiņķis & PRAGAII, Tehnikums, Eliots и Melikols.

Принимая во внимание ограничения на собрания, объем билетов на каждый концерт лимитирован - доступны всего 500 билетов на каждый из дней. Билеты можно приобрести в кассах Biļešu Serviss.