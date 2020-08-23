Вс, 23.08.2020
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Фото ⟩ Озолс представил новый альбом: тусовка растянулась на три вечера

Озолс на концерте

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Хип-хоп исполнитель Озолс 21, 22 и 23 августа призывает посетить серию концертов "Sporta Live", на которых он презентует новый альбом. Три вечера подряд в Риге концерты проходят во дворе квартала Спорта 2.

Галерея: Концерт Озолса - Sporta live

Благодаря приглашенным исполнителям, каждый концерт по содержанию будет отличаться от предыдущего. Прозвучат не только новые, но и самые популярные песни исполнителя.

В качестве приглашенных гостей в концерте принимают участие такие исполнители и группы как  Prusax, Viņa, Fiņķis & PRAGAII, Tehnikums, Eliots и Melikols.

Принимая во внимание ограничения на собрания, объем билетов на каждый концерт лимитирован - доступны всего 500 билетов на каждый из дней. Билеты можно приобрести в кассах Biļešu Serviss.

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