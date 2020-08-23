Пропавший во время протестов в Беларуси 28-летний мужчина найден повешенным

По информации портала Onliner, тело мужчины нашли 22 августа.

Жена Никиты Кривцова Елена рассказала, что не знает, участвовал ли ее супруг в акциях протеста и был ли задержан, однако проинформировала, что его нашли повешенным: "Он 12 августа перестал выходить на связь, и все, человек исчез. А сегодня нам позвонили и сказали, что его нашли повешенным".

Как пишет "Медуза", изначально поступила информация о следах побоев на теле мужчины, однако поисково-спасательный отряд сообщил, что видимых повреждений на теле нет.

Жена погибшего до сих пор не видела его тело, однако она уверена, что с собой он покончить не мог.

"Уверена, что сам он не мог этого сделать. Он был слабым для этого", - цитирует ее Onliner.

Кривцов жил в Жодино, работал в Минском районе. Как сообщает "Наша Нива", он являлся футбольным фанатом и был последним в списке пропавших без вести после акций протеста.

Напомним, ранее стало известно о смерти в ходе протестов нескольких жителей Беларуси. В частности, погиб житель Минска Александр Тарайковский - по информации стражей порядка, у него в руках взорвалось взрывное устройство, хотя момент попал на видео и по нему видно, что в руках у мужчины ничего нет, возможно, он был смертельно ранен силовиками.

Кроме того, житель Гомеля Александр Вихор скончался после задержания в автомобиле милиции, житель Бреста Геннадий Шутов был смертельно ранен милицией в ходе протестов, житель Минска Артем Поруков был сбит автомобилем, а житель Гродненской области Константин Шишмаков, отказавшийся подписать протокол голосования на выборах, спустя неделю был найден повешенным.