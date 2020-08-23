Вс, 23.08.2020
Когда вы давали присягу, вы клялись служить белорусскому народу. Сейчас вы видите его истребление. Почему вы не остановите его? Почему вы продолжаете выполнять приказы тех, кто этот геноцид устроил, вместо того, чтобы стать на защиту своего народа? Мария Колесникова, член координационного совета белорусской оппозиции
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Пропавший во время протестов в Беларуси 28-летний мужчина найден повешенным

Иллюстративное фото

ФОТО: AP/Scanpix

28-летний Никита Кривцов, пропавший в Беларуси 12 августа, в четвертый день протестов, был найден мертвым, сообщили в поисково-спасательном отряде "Ангел".

По информации портала Onliner, тело мужчины нашли 22 августа.

Жена Никиты Кривцова Елена рассказала, что не знает, участвовал ли ее супруг в акциях протеста и был ли задержан, однако проинформировала, что его нашли повешенным: "Он 12 августа перестал выходить на связь, и все, человек исчез. А сегодня нам позвонили и сказали, что его нашли повешенным".

Как пишет "Медуза", изначально поступила информация о следах побоев на теле мужчины, однако поисково-спасательный отряд сообщил, что видимых повреждений на теле нет.

Жена погибшего до сих пор не видела его тело, однако она уверена, что с собой он покончить не мог.

"Уверена, что сам он не мог этого сделать. Он был слабым для этого", - цитирует ее Onliner.

Кривцов жил в Жодино, работал в Минском районе. Как сообщает "Наша Нива", он являлся футбольным фанатом и был последним в списке пропавших без вести после акций протеста.

Напомним, ранее стало известно о смерти в ходе протестов нескольких жителей Беларуси. В частности, погиб житель Минска Александр Тарайковский - по информации стражей порядка, у него в руках взорвалось взрывное устройство, хотя момент попал на видео и по нему видно, что в руках у мужчины ничего нет, возможно, он был смертельно ранен силовиками.

Кроме того, житель Гомеля Александр Вихор скончался после задержания в автомобиле милиции, житель Бреста Геннадий Шутов был смертельно ранен милицией в ходе протестов, житель Минска Артем Поруков был сбит автомобилем, а житель Гродненской области Константин Шишмаков, отказавшийся подписать протокол голосования на выборах, спустя неделю был найден повешенным.

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