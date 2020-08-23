Константин Ивлев вновь открыл ресторан "Адская кухня"

Новый сезон кулинарного поединка и реалити-шоу "Адская кухня" с Константином Ивлевым. Профессиональные повара и любители из разных регионов страны вновь приедут в столицу, чтобы покорить желудок шефа Ивлева и доказать ему свое мастерство. Им предстоит напряженная борьба за титул лучшего повара страны и один миллион рублей.

Несколько месяцев участники будут проходить испытания "Адской кухни", чтобы победить в реалити-шоу. Поварам-самоучкам придется бороться за место лучшего с профессионалами, а профессионалам предстоит бросить вызов самому шефу Ивлеву.

ФОТО: Пресс-фото

В числе участников четвертого сезона шоу не только профессиональные повара и самоучки, но и фудблогеры, владельцы кафе и шефы дорогих ресторанов и престижных отелей страны.

Новый сезон шоу "Адская кухня" 19 августа в 19:00.