Госпиталь Charité, в котором находится Навальный, взят под круглосуточную охрану

"Мы будем здесь всю ночь. Да, это связано с госпитализацией господина Навального", - заявили вечером в воскресенье немецкие полицейкие.

Как утром в воскресенье сообщило издание "МБХ медиа", возле клиники дежурят несколько полицейских автобусов, а также около десяти стражей порядка, которые двигаются оп периметру медучреждения группами по два-пять человек.

Напомним, специальный самолет Bombardier Challenger 604, приспособленный для перевозки находящихся в коме пациентов, вылетел из омского аэропорта в пять утра по московскому времени. Реанимобиль с Навальным прибыл на аэродром в сопровождении полицейских. С помощью специального устройства носилки с политиком поместили в салон. На борт поднялась супруга политика Юлия Навальная.

Около 9 утра по местному времени (10:00 мск) медицинский самолет с Навальным на борту приземлился в берлинском аэропорту Тегель. Примерно через полтора часа политика доставили в клинику Charité.

Что случилось?

Утром 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска. После госпитализации он впал в кому. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политику могли что-то подмешать в чай, так как, по ее словам, это единственное, что он пил с утра. В пятницу, 21 августа, главврач Омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский назвал предварительный диагноз политика - нарушение обмена веществ.

В Омск прибыли немецкие врачи. Семья настаивала на транспортировке политика в Германию. Первоначально российские специалисты не разрешили транспортировку пациента, подчеркнув, что перелет в таком состоянии несет риск. Они отметили, что решение принято вместе с немецкими специалистами. Сторонники политика в эту версию не верили.

Позднее врачи из Омска разрешили передать Алексея Навального для транспортировки в Германию "на страх и риск" его родственников. Врачи Омской больницы скорой помощи №1 окончательно исключили версию об отравлении Алексея Навального, сообщил заместитель главного врача Анатолий Калиниченко.