Вс, 23.08.2020
Когда вы давали присягу, вы клялись служить белорусскому народу. Сейчас вы видите его истребление. Почему вы не остановите его? Почему вы продолжаете выполнять приказы тех, кто этот геноцид устроил, вместо того, чтобы стать на защиту своего народа? Мария Колесникова, член координационного совета белорусской оппозиции
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В Риге в цепочку в поддержку народа Беларуси выстроились около 400 человек

Огромный флаг Беларуси в Риге

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В цепочку людей, созданную в воскресенье, 23 августа, в Риге в поддержку Беларуси, собрались примерно 400 человек, в том числе и несколько кандидатов в мэры Риги, сообщает агентство LETA.

Мероприятие посетил и президент Эгил Левитс с супругой Андрой. Сначала они встали в начало цепочки у памятника Свободы, а затем отправились в конец цепочки у музея Народного фронта Латвии.

Галерея: Акция в Риге в поддержку Беларуси

В цепочку выстроились люди разных возрастов, в том числе и несколько политиков, представляющих "Для развития/За!" и "Прогрессивных" и "Честь служить Риге". В частности, агентство LETA заметило Олега Бурова, Байбу Розентале, Мартиньша Стакиса, Юриса Пуце, Ивара Иябса и Сандру Калниете.

Участники акции держали в руках красно-бело-красный флаг Беларуси, а также флаги Латвии, Литвы и Эстонии. В конце цепочки у музея Народного фронта Латвии люди держали в руках большой флаг Беларуси, который протянулся по всей длине улицы Вецпилсетас.

Напомним, в воскресенье мероприятия в честь годовщины Балтийского пути проходят под знаком солидарности с народом Беларуси, сообщила агентству LETA директор организации "Латвийский гражданский альянс" Кристина Зонберга.

После шествия вдоль белорусской границы Мейкшани - Пиедруя главное мероприятие акции состоялось в 12:00 в поселке Пиедруя Краславского края, который разделен с белорусской Друей лишь Даугавой. Участники мероприятия встанут в символическую цепь и поднимут исторический бело-красно-белый флаг Беларуси, который пронесли во время шествия почти 70 км.

Зонберга напомнила, насколько важна была такая поддержка для народа Латвии во время борьбы за независимость, и призвала поддержать белорусов. Участников акции призывают снимать фото и видео и размещать в социальных сетях под хэштегом международной акции #FreedomWay.

После символических акций в Латвии часть участников продолжит путь в столицу Литвы Вильнюс, чтобы присоединиться к крупнейшей в Балтии акции солидарности с Беларусью и встать в цепь людей от Вильнюса до белорусской границы.

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