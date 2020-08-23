"Марш новой Беларуси": на улицы вышли десятки тысяч человек. Лукашенко прилетел на вертолете с оружием в руках

В воскресенье, 23 августа, в Минске проходит самый масштабный на неделе "Марш новой Беларуси". В 14 часов протестующие планируют собраться на площади Независимости и пройти маршем по проспекту Независимости. RUS TVNET следит за развитием событий в онлайн-режиме:
Главное к этому часу:
- Президент Александр Лукашенко прилетел в резиденцию на вертолете в бронежилете и с оружием в руках.
- Протестующие пошли ко Дворцу независимости (резиденции президента), но проспект Победителей блокировали военные и ОМОН. Люди решили не искушать судьбу и не приближались к ним.
- Митингующие направились к гостинице "Планета", которая находится через дорогу от охраняемой силовиками стелы.
- Минобороны предупредило жителей: на улицах будут военные. А бело-красно-белый флаг назвало "фашистским".
- На площади Независимости собрались десятки тысяч человек, СМИ заявили о более чем 100 тысячах протестующих.
- Протесты прошли и в других городах.
- Онлайн-трансляция:
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!