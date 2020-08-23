"Марш новой Беларуси": на улицы вышли десятки тысяч человек. Лукашенко прилетел на вертолете с оружием в руках

В воскресенье, 23 августа, в Минске проходит самый масштабный на неделе "Марш новой Беларуси". В 14 часов протестующие планируют собраться на площади Независимости и пройти маршем по проспекту Независимости. RUS TVNET следит за развитием событий в онлайн-режиме: