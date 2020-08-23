Вс, 23.08.2020
Нас выворачивает наизнанку от ужаса, неприятия, непонимания, кто ходит с нами по одним улицам - люди или нет? Своими преступными приказами власть тянет вас за собой на дно ада из женских криков, изувеченных тел, сломанной психики, коллективной травмы, которая останется с белорусами навсегда. Мария Колесникова, член координационного совета белорусской оппозиции
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"Марш новой Беларуси": на улицы вышли десятки тысяч человек. Лукашенко прилетел на вертолете с оружием в руках

ФОТО: EPA/Scanpix

В воскресенье, 23 августа, в Минске проходит самый масштабный на неделе "Марш новой Беларуси". В 14 часов протестующие планируют собраться на площади Независимости и пройти маршем по проспекту Независимости. RUS TVNET следит за развитием событий в онлайн-режиме:

Главное к этому часу:

  • Президент Александр Лукашенко прилетел в резиденцию на вертолете в бронежилете и с оружием в руках.
  • Протестующие пошли ко Дворцу независимости (резиденции президента), но проспект Победителей блокировали военные и ОМОН. Люди решили не искушать судьбу и не приближались к ним.
  • Митингующие направились к гостинице "Планета", которая находится через дорогу от охраняемой силовиками стелы.
  • Минобороны предупредило жителей: на улицах будут военные. А бело-красно-белый флаг назвало "фашистским".
  • На площади Независимости собрались десятки тысяч человек, СМИ заявили о более чем 100 тысячах протестующих.
  • Протесты прошли и в других городах.
  • Онлайн-трансляция:

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