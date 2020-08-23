Половина новых случаев Covid-19 за прошедшие сутки выявлена в Юрмале

Двое заболевших относятся к возрастной группе 40-49 лет, один - к группе 30-39 лет, еще один - ребенок в возрасте до 9 лет.

Два человека являются контактными лицами ранее заболевших, пути заражения еще двух человек выясняются.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии проведено 1180 тестов на Covid-19, выявлено четыре новых случая заболевания.

С начала пандемии в Латвии сделано 237 477 тестов на Covid-19, выявлено 1337 инфицированных. 1093 человека (81,75%) выздоровели, 33 человека (2,46%) скончались.

За прошедшие сутки госпитализирован один человек с Covid-19. В больницах лечатся четыре инфицированных вирусом, у всех заболевание средней тяжести.