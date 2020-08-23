Рижское "Динамо" усилилось двумя защитниками: канадцем из АХЛ и Яксом

Со Скарлеттом клуб заключил договор сроком на один сезон.

Летом 2018 и 2019 года Скарлетт заключил однолетние двусторонние договора с клубом НХЛ "Даллас Старз", однако в сильнейшей лиге мира так и не сыграл.

27-летний канадец провёл семь сезонов в АХЛ, где сыграл 325 матчей и набрал 118 очков результативности (24 гола + 94 результативные передачи).

В прошлом сезоне в составе "Техас Старз" в регулярном чемпионате АХЛ он в 51 матче забросил пять шайб и отдал 11 результативных передач.

В драфте НХЛ 2011 году Скарлетта под 159-м номером выбрали "Нью-Джерси Девилз".

В свою очередь с 25-летним Яксом договор заключён на проверочный срок.

Последние шесть сезонов защитник провёл в Северной Америке, последние четыре - в студенческом чемпионата США (NCAA), представляя клуб Американского международного колледжа, в рядах которого в 135 матчах набрал 63 (23+40) очка.

Перед переездом за океан Якс два сезона выступал в МХЛ за ХК "Рига".

На чемпионате Латвии он представлял сборные U-18, U-20, а также взрослую сборную.