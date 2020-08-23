Дело о закупках Rīgas satiksme: прошло полтора года, а конца ему так и не видно

В самом конце 2018 года KNAB провел масштабные розыски и задержания, которые и обозначили начало конца думы Ушакова. В ходе расследования дела о взяточничестве во время закупок транспортных средств Rīgas satiksme на 270 миллионов евро были арестованы председатель правления Rīgas satiksme Леон Бемхенс, предприниматель Марис Мартинсонс, представитель производителя трамваев Škoda Transportation Владислав Козакс и другие.

Обыски прошли и в Рижской думе. Побывали работники KNAB и у вице-мэра Андриса Америкса. Уже на следующей неделе после этого он ушел с должности, сообщив, что причина подозрений против него - его знакомство с предпринимателем Мартинсонсом, однако Америкс отрицал, что нарушил закон.

Спустя месяц следователи навестили и мэра Нила Ушакова - как в рабочем кабинете, так и по месту жительства. После этого он сказал, что его "совесть чиста".

Спустя пару месяцев министр Юрис Пуце отстранил Ушакова от исполнения обязанностей мэра, в том числе и за расходование выделенных Rīgas satiksme средств. Ушаков оспорил решение, но первый суд проиграл. В мае он ушел с должности совсем, чтобы баллотироваться вместе с Америксом в Европарламент, куда оба и были избраны.

Насколько известно, ни Ушакову, ни Америксу по делу о закупках Rīgas satiksme ничего не вменяют, однако у Ушакова имеется статус подозреваемого по делу о тайной прослушке или устройстве для наблюдения, которое было найдено у него в кабинете на сувенирной полке.

Еще один уголовный процесс KNAB начал после прочтения распоряжения, которым Ушаков был отстранен. В документе мэр обвинялся в нескольких вещах, в частности, в том, что выделенные в 2017 году думой 18 миллионов евро были не вложены в капитал Rīgas satiksme, а потрачены на покрытие расходов.

Адвокату Ушакова Виктору Тихонову непонятно, что именно в этой связи KNAB расследует, но он отметил, что этот вопрос уже оценит суд, в котором Ушаков оспорил свою отставку.

Задержанные по главному делу о закупках Rīgas satiksme - кто раньше, кто позже - были освобождены.

Не дождавшись завершения дела, скончался подозреваемый бывший специалист по закупкам Rīgas satiksme Игорь Волкиншейн, который так и не предстал перед судом по менее значимому делу об использовании топливных карточек Rīgas satiksme в личных нуждах.

Подозреваемый предприниматель Мартинсонс за это время добился, чтобы Европейский суд по правам человека завел дело о его пребывании под арестом.

О самом расследовании у адвоката Мартинсонса новостей нет, но роль клиента в сделках он разглашать не хочет.