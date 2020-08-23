Дело о закупках Rīgas satiksme: прошло полтора года, а конца ему так и не видно

Перед внеочередными выборами в Рижскую думу у Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) нет новой информации, которую можно бы было рассказать по делу о закупках Rīgas satiksme. В деле расследуются подозрения в даче взяток чиновникам Рижской думы, однако, насколько известно, политиков в списке подозреваемых нет. Бывшему мэры Нилу Ушакову инкриминируют лишь хранение неразрешенного устройства, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.
В самом конце 2018 года KNAB провел масштабные розыски и задержания, которые и обозначили начало конца думы Ушакова. В ходе расследования дела о взяточничестве во время закупок транспортных средств Rīgas satiksme на 270 миллионов евро были арестованы председатель правления Rīgas satiksme Леон Бемхенс, предприниматель Марис Мартинсонс, представитель производителя трамваев Škoda Transportation Владислав Козакс и другие.
Обыски прошли и в Рижской думе. Побывали работники KNAB и у вице-мэра Андриса Америкса. Уже на следующей неделе после этого он ушел с должности, сообщив, что причина подозрений против него - его знакомство с предпринимателем Мартинсонсом, однако Америкс отрицал, что нарушил закон.
Спустя месяц следователи навестили и мэра Нила Ушакова - как в рабочем кабинете, так и по месту жительства. После этого он сказал, что его "совесть чиста".
Спустя пару месяцев министр Юрис Пуце отстранил Ушакова от исполнения обязанностей мэра, в том числе и за расходование выделенных Rīgas satiksme средств. Ушаков оспорил решение, но первый суд проиграл. В мае он ушел с должности совсем, чтобы баллотироваться вместе с Америксом в Европарламент, куда оба и были избраны.
Насколько известно, ни Ушакову, ни Америксу по делу о закупках Rīgas satiksme ничего не вменяют, однако у Ушакова имеется статус подозреваемого по делу о тайной прослушке или устройстве для наблюдения, которое было найдено у него в кабинете на сувенирной полке.
Еще один уголовный процесс KNAB начал после прочтения распоряжения, которым Ушаков был отстранен. В документе мэр обвинялся в нескольких вещах, в частности, в том, что выделенные в 2017 году думой 18 миллионов евро были не вложены в капитал Rīgas satiksme, а потрачены на покрытие расходов.
Адвокату Ушакова Виктору Тихонову непонятно, что именно в этой связи KNAB расследует, но он отметил, что этот вопрос уже оценит суд, в котором Ушаков оспорил свою отставку.
Задержанные по главному делу о закупках Rīgas satiksme - кто раньше, кто позже - были освобождены.
Не дождавшись завершения дела, скончался подозреваемый бывший специалист по закупкам Rīgas satiksme Игорь Волкиншейн, который так и не предстал перед судом по менее значимому делу об использовании топливных карточек Rīgas satiksme в личных нуждах.
Подозреваемый предприниматель Мартинсонс за это время добился, чтобы Европейский суд по правам человека завел дело о его пребывании под арестом.
О самом расследовании у адвоката Мартинсонса новостей нет, но роль клиента в сделках он разглашать не хочет.
Мартинсонса объединяют деловые отношения с подозреваемой по делу Элиной Кокиной, у которой, в свою очередь, было совместное предприятие с другими вовлеченными сторонами - работником Škoda Transportation Козаком и членом "ЧСР" и жертвователем "Согласию" Александром Крячеком. Согласно Земельной книге, Мартинсонс одолжил 200 тысяч евро с годовой ставкой 10%, и частный дом Кокиной был заложен в пользу Мартинсонса.
С момента задержаний по делу о закупках Rīgas satiksme прошло уже более полутора лет, однако у KNAB нет ничего нового, что можно было бы рассказать о расследовании.
"Это международное дело. Оно, возможно, крупнейшее по объему, имеющееся в делопроизводстве KNAB. Мы выделили довольно большие ресурсы бюро, чтобы продолжить дело и продвигать его, вовлечены учреждения других стран, прокуратуры, латвийские учреждения. Нет такого, что два года прошло и по-прежнему нет результата", - пояснил на этой неделе Латвийскому радио глава KNAB Екаб Страуме.
Новый генпрокурор Юрис Стуканс еще осенью ждал ясности о перспективах громких дел, в том числе и дела Rīgas satiksme: "К сожалению, сегодня следователи, прокуроры в отпусках. В течение месяца я не могу спасти всю Латвию, обсудить и понять все дела".
Стуканс отметил, что осенью он обсудит перспективы дела со следователями и прокурорами.
Он не скрывает, что и у него нет ясности по поводу отдельных действий следствия: "До сегодняшнего дня общество не может понять, зачем было обыскивать место жительства Ушакова, и никто не может сказать, где же результат".
За это время Rīgas satiksme не было предложено стать пострадавшим по делу, подтвердили на предприятии. Однако нанятые предприятием адвокаты оценивают, подавать ли гражданский иск против бывших членов правления за принятые за последние десять лет решения.
Нанятый Rīgas satiksme адвокат Янис Карклиньш подтвердил, что "похоже, что будет основание" направить иск, однако он пока не может назвать ни фамилии, ни причиненный ущерб. "То, что я могу сказать - скорее всего, дело не закончится выводом нашего бюро, что все в порядке", - сказал Карклиньш.
Решение об иске против бывших членов правления Rīgas satiksme обещают принять в течение месяца. На предприятии не исключают, что могут вскрыться и сделки, о которых придется информировать следственные учреждения.
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