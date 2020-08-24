Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 24 по 30 августа 2020 года

Василиса Володина - популярная российская телеведущая, астропсихолог, эксперт в области звезд, прогнозы которой всегда отличаются позитивом и объективностью. Старайтесь следовать ее советам, чтобы не попасть впросак на этой неделе.
Первое, на что стоит обратить внимание всем - это высокая вероятность встретиться с недоброжелателями и врагами. Самое главное сейчас для представителей всех знаков Зодиака - не отвечать взаимностью на провокации, которых может быть немало, предупреждает астролог.
Овен
Овнам удастся решить все основные проблемы как дома, так и на работе, и сделать это быстрее поможет интуиция.
Грядущая неделя - время расцвета сил для предвтавителей данного знака Зодиака. Это идеальное время для того, чтобы заниматься самыми сложными делами и браться за то, что точно нельзя назвать простой работой. Пришла пора вычеркнуть из списка дел все самое неприятное.
Выходные обещают быть очень яркими и благоприятными, поэтому Овны могут выбирать любой удобный способ релаксации и отдыха.
Телец
Люди данного знака почувствуют в начале недели резкий прилив сил, поэтому им стоит как следует потрудиться, ведь уже в четверг ситуация сменится на противоположную - будет очень сложно принимать важные решения, заниматься рутинной работой.
Снизится внимательность, что повлечет за собой ошибки. Нужно будет дважды проверять проделанную работу.
Астролог советует Тельцам настроиться на рабочий лад и не унывать под давлением неурядиц.
В любовной сфере в конце августа представителей этого знака Зодиака ждет большой успех, особенно тех, кто одинок и находится в поисках.
Это идеальное время для флирта и знакомств.
Близнецы
Общительным Близнецам лучше ограничиться социальными сетями. Там можно и пофлиртовать, и поискать свою половинку. Свидания и встречи лучше назначать на самый конец недели. Звезды советуют не торопиться в любовных вопросах, быть предельно осторожными и учтивыми с окружающими людьми. В противном случае будет много проблем.
В финансовой и рабочей сфере для Близнецов это идеальное время для пересмотра своего поведения и планов на будущее. В процессе принятия решений необходимо меньше доверять спонтанным эмоциям.
Произвести впечатление на клиентов и партнеров поможет яркая внешность - к примеру, больше красных цветов в одежде.
Рак
Раков сложно назвать лидерами, но у этих людей есть стремление, амбиции, уверенность в себе, а также ответственность. Этого достаточно для того, чтобы заработать уважение коллег и начальства. На этой неделе необходимо показать все свои самые сильные стороны, доказать преданность своему делу.
Немалое значение стоит уделить своему здоровью,советует Василиса Володина.
Звезды и планеты советуют больше времени проводить на свежем воздухе, вовремя отдыхать и не перегружать себя работой без цели.
Если все сделать правильно, в конце августа у Раков появится много новых возможностей, причем без риска и неприятностей, плохого настроения и ощущения полного истощения.
Лев
Львам в начале недели может показаться, что удача обходит их стороной. Все дело в неблагоприятном положении звезд и планет. В среду ситуация обещает измениться. Возможно, звезды тут не при чем. Если это так, то уже с понедельника стоит заниматься работой над собой и своим мировоззрением, борьбой с негативными установками.
Вторая половина недели будет удачной для романтических приключений. Одиноким Львам будет что вспомнить в будущем об этих днях.
Стоит лишь помнить, что под лежачий камень вода не течет. Любовные игры требуют вовлеченности и азарта. Всем, кто уже в отношениях, лучше больше времени посвящать своей половинке.
Дева
У Дев на этой неделе ожидается большой прилив сил и энергии, и направить его стоит в то русло, которое каждый считает приоритетным для себя. Начнется период, когда бездействие может очень дорого стоить. Если хочется преуспеть в работе или бизнесе, нужно отдавать себя полностью деловому процессу.
В любви придется проявлять больше инициативы, но она окупится уже на этой неделе. Одиноким Девам, ищущим свою любовь, улыбнется удача
- они смогут произвести хорошее впечатление. Чтобы избавиться от накопленной негативной энергии в доме, можно переставить мебель.
Весы
У Весов начинается время внутреннего и внешнего преображения. Звезды и планеты сейчас настроены на помощь во всех сферах жизни. Начать неделю стоит с преображения дома - можно сделать уборку, перестановку, обновить обстановку. После этого стоит сфокусироваться на преображении себя - покупке новой одежды, например.
Это прекрасное время для смены работы, поисков вдохновения, собеседований и адаптации к новым условиям. Очень хорошо должно пойти обучение, получение новых знаний. Звезды помогут Весам, усилив их концентрацию и улучшив память. Можно браться за новые дела и заниматься поисками своей половинки. Это идеальное время для любви.
Скорпион
У Скорпионов на этой неделе появится много новых врагов, но не стоит бить тревогу - это будет означать, что они на верном пути. Стоит фокусироваться не на недоброжелателях, а на самих себе и на своих сильных сторонах. В конце августа в жизни Скорпионов не будет места хаосу.
Дела нужно вести осторожно, без риска, но при этом не закрываться от людей, ведь среди них не только враги, но и друзья.
Конец недели идеально подойдет для развлечений, общения и посещения людных мест, уверяет Василиса Володина. Тем же, у кого есть семья, лучше посвятить выходные близким.
Стрелец
Одиноким Стрельцам наконец улыбнется большая удача. Они смогут найти свою половинку и даже начать отношения. Это очень динамичная неделя, так что на раздумья времени не будет, придется принимать решения быстро и без промедления, отмечает Василиса Володина.
В делах финансового характера действуют те же правила - нельзя просто взять и обойти стороной проблему.
Стрельцам придется посмотреть в глаза своим страхам и взять на себя максимальную ответственность за свое будущее.
Лучше пока отложить дорогостоящие покупки и сфокусировавшись на работе и заработке.
Козерог
Козерогов могут дезориентировать недоброжелатели и токсичные люди, а потому им стоит остерегаться энергетических вампиров, предупреждает астролог. Если дело дойдет до советов со стороны окружающих, то лучше никого не просить о помощи. Звезды хотят, чтобы Козероги больше доверяли своей интуиции.
Сфера финансов и работы для представителей этого знака - самая важная в конце августа, но с 28-го числа лучше заняться семьей, домом, имуществом.
Звезды могут открыть Козерогам многие тайны. Сейчас не самое лучшее время для покупок, знакомств и длительных поездок. Лучше не нарушать закон, не лихачить на дорогах и не давать никому пустых обещаний.
Водолей
У Водолеев вся неделя будет довольно благоприятной, но 29 и 30 августа звезды войдут в диссонанс с планетами. Стоит доверять интуиции, которая поможет избежать фиаско. Это будет идеальное время для принятия быстрых решений.
В целом неделя прекрасно подходит для новых дел, обучения, торговли, дорогостоящих покупок, заключения сделок. Можно заниматься созданием новых связей.
Повысится потребность в общении, появится желание уехать куда-нибудь. Смена настроения и обстановки пойдет Водолеям на пользу.
Главное сейчас - оставаться активными.
Рыбы
Рыбам на протяжении всей недели будут помогать звезды и планеты, но им нужно научиться понимать знаки Вселенной, прислушиваться к интуиции. Негативные мысли о работе и проблемах могут перебить домашние дела и покупки. Это идеальное время для сближения с родственниками, общения и знакомств в социальных сетях.
Неделя благоприятна для развлечений, отдыха, личных удовольствий. Однако 28 августа может проявиться стремление к азарту.
Рыбам стоит быть чуточку осторожнее в обращении с деньгами в конце недели и более ответственно относиться к просьбам близких.
В целом же неделю можно назвать стабильной и благоприятной.
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