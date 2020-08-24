Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 24 по 30 августа 2020 года

Вторая половина недели будет удачной для романтических приключений. Одиноким Львам будет что вспомнить в будущем об этих днях.

Стоит лишь помнить, что под лежачий камень вода не течет. Любовные игры требуют вовлеченности и азарта. Всем, кто уже в отношениях, лучше больше времени посвящать своей половинке.

Дева

У Дев на этой неделе ожидается большой прилив сил и энергии, и направить его стоит в то русло, которое каждый считает приоритетным для себя. Начнется период, когда бездействие может очень дорого стоить. Если хочется преуспеть в работе или бизнесе, нужно отдавать себя полностью деловому процессу.

В любви придется проявлять больше инициативы, но она окупится уже на этой неделе. Одиноким Девам, ищущим свою любовь, улыбнется удача

- они смогут произвести хорошее впечатление. Чтобы избавиться от накопленной негативной энергии в доме, можно переставить мебель.

Весы

У Весов начинается время внутреннего и внешнего преображения. Звезды и планеты сейчас настроены на помощь во всех сферах жизни. Начать неделю стоит с преображения дома - можно сделать уборку, перестановку, обновить обстановку. После этого стоит сфокусироваться на преображении себя - покупке новой одежды, например.

Это прекрасное время для смены работы, поисков вдохновения, собеседований и адаптации к новым условиям. Очень хорошо должно пойти обучение, получение новых знаний. Звезды помогут Весам, усилив их концентрацию и улучшив память. Можно браться за новые дела и заниматься поисками своей половинки. Это идеальное время для любви.

Скорпион

У Скорпионов на этой неделе появится много новых врагов, но не стоит бить тревогу - это будет означать, что они на верном пути. Стоит фокусироваться не на недоброжелателях, а на самих себе и на своих сильных сторонах. В конце августа в жизни Скорпионов не будет места хаосу.

Дела нужно вести осторожно, без риска, но при этом не закрываться от людей, ведь среди них не только враги, но и друзья.

Конец недели идеально подойдет для развлечений, общения и посещения людных мест, уверяет Василиса Володина. Тем же, у кого есть семья, лучше посвятить выходные близким.

Стрелец

Одиноким Стрельцам наконец улыбнется большая удача. Они смогут найти свою половинку и даже начать отношения. Это очень динамичная неделя, так что на раздумья времени не будет, придется принимать решения быстро и без промедления, отмечает Василиса Володина.

В делах финансового характера действуют те же правила - нельзя просто взять и обойти стороной проблему.

Стрельцам придется посмотреть в глаза своим страхам и взять на себя максимальную ответственность за свое будущее.

Лучше пока отложить дорогостоящие покупки и сфокусировавшись на работе и заработке.

Козерог