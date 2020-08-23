Велопикет в Дарзини собрал около 100 человек

Как рассказала одна из организаторов Агита Висмане-Битмане, на пикет пришли местные жители, которые делились опытом жизни в этом районе, а также говорили о необходимости велодорожки. Кроме того, мероприятие посетили представители нескольких партий, стартующих на внеочередных выборах в Рижскую думу.

Напомним, жители уже давно просят построить велодорожку до Дарзини.

Средства на строительство велодорожки Центр Риги - Дарзини дума планирует взять в долг в госкассе. На участок дорожки "Центр - Кенгарагс - Румбула - Дарзини" от Южного моста до улицы Кенгарага планируется занять 150 000 евро, в свою очередь на строительство велодорожки на улице Краста - 1,04 миллион евро.

Жители были шокированы тем, что велодорожку построят только до улицы Кенгарага. После появления этой информации в соцсетях жители выразили свое возмущение.

Выяснилось, что решения не строить дорожку до Дарзини принято не было, однако официальной информации об этом нет. Принимая во внимание, что официальную информацию жителям Дарзини не предоставили, они решили устроить пикет.

Как ранее агентство LETA выяснило в Рижской думе, идея закончить велодорожку не отброшена, но необходимо найти финансирование и договориться об отчуждении земли.

Всего велодорожка Центр - Дарзини планировалась длиной 17 километров. Часть нее - променад в Кенгарагсе, построенный примерно 10 лет назад. После постройки променада велодорожка была продлена по участкам. Сейчас она построена до Румбулы, остался еще участок до Дарзини, улицы Аронию.

В данный момент строительство велодорожки полностью не до конца возможно, так как есть несколько сложностей. Одна из них - недвижимость, принадлежащая частным лицам, которые не дают согласие на отчуждение.

Всего необходимо отчудить 13 участков земли.