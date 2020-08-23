Вс, 23.08.2020
Когда вы давали присягу, вы клялись служить белорусскому народу. Сейчас вы видите его истребление. Почему вы не остановите его? Почему вы продолжаете выполнять приказы тех, кто этот геноцид устроил, вместо того, чтобы стать на защиту своего народа? Мария Колесникова, член координационного совета белорусской оппозиции
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Видео ⟩ Протесты в Беларуси: Лукашенко прилетел в резиденцию на вертолете и с автоматом

ФОТО: скриншот видео

Президент Беларуси в самый разгар протестов в Минске прилетел в Дворец независимости на вертолете. В это время рядом с резиденцией главы государства собрались десятки тысяч человек, вышедших в воскресенье, 23 августа, на марш по центру города.

На видео заметно, что в Лукашенко был одет в бронежилет, а в руках он держал автомат.

Это позже подтвердила и пресс-служба главы государства: "На президенте бронежилет. В руках - автомат".

Наблюдательные оппозиционные Telegram-каналы разглядели среди окружения Лукашенко его 15-летнего сына Николая. Судя по всему, президент доверил ему роль спецназовца.

Отметим, что перед этим силовики перекрыли проспект Победителей, на котором находится Дворец независимости. Именно по проспекту колонна протестующих шла к резиденции. В итоге, митингующие решили не лезть на рожон и двинулись обратно в центр города, а часть людей вообще разошлась.

Как сообщают СМИ, в воскресенье на акцию протеста "Марш новой Беларуси" собрались порядка 100 000 человек. Главные требования протестующих - отставка Лукашенко и привлечение к к ответственности милиционеров, причастных к массовым задержаниям и избиениям людей во время предыдущих акций протеста.

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