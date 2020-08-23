Видео ⟩ Протесты в Беларуси: Лукашенко прилетел в резиденцию на вертолете и с автоматом

На видео заметно, что в Лукашенко был одет в бронежилет, а в руках он держал автомат.

Пресс-служба президента утверждает, что Лукашенко прилетел на вертолете во Дворец Независимости, а не улетел оттуда.



На опубликованном видео заметно, что Лукашенко одет в бронежилет, а в руках у него — автоматhttps://t.co/IK8xSvhx25 pic.twitter.com/x0WYwz6fXv — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 23, 2020

Это позже подтвердила и пресс-служба главы государства: "На президенте бронежилет. В руках - автомат".

Наблюдательные оппозиционные Telegram-каналы разглядели среди окружения Лукашенко его 15-летнего сына Николая. Судя по всему, президент доверил ему роль спецназовца.

Отметим, что перед этим силовики перекрыли проспект Победителей, на котором находится Дворец независимости. Именно по проспекту колонна протестующих шла к резиденции. В итоге, митингующие решили не лезть на рожон и двинулись обратно в центр города, а часть людей вообще разошлась.

Как сообщают СМИ, в воскресенье на акцию протеста "Марш новой Беларуси" собрались порядка 100 000 человек. Главные требования протестующих - отставка Лукашенко и привлечение к к ответственности милиционеров, причастных к массовым задержаниям и избиениям людей во время предыдущих акций протеста.