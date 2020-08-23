Вс, 23.08.2020
Когда вы давали присягу, вы клялись служить белорусскому народу. Сейчас вы видите его истребление. Почему вы не остановите его? Почему вы продолжаете выполнять приказы тех, кто этот геноцид устроил, вместо того, чтобы стать на защиту своего народа? Мария Колесникова, член координационного совета белорусской оппозиции

Из-за распространения Covid-19 президент отложил визит в Германию

Эгил Левитс

ФОТО: Valsts prezidenta kanceleja

Президент Эгил Левитс отложил запланированный на следующую неделю визит в Германию.

Как сообщила его советник Айва Розенберга, с учетом опубликованных Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC) данных о распространении Covid-19 в странах Европы представители президентов Латвии и Германии Франка- Вальтера Штайнмайера договорились о переносе визита на более поздний срок. Новая дата визита еще будет согласована.

Также президент решил не посещать 8 сентября экономический форум в Польше.

Канцелярия президента сообщила о планируемом визите Левитса в Германию в четверг, а данные SPKC об уровне заболеваемости в Европе были опубликованы в пятницу, и Германия вошла в список стран, по возвращении из которых необходимо соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ