Воспитанник "ПСЖ" принёс "Баварии" победу в Лиге чемпионов

Первый тайм не принёс забитых голов, но это не значит, что игра была скучной и неинтересной.

Обе команды в первые 45 минут имели несколько возможностей, чтобы отличиться. Взять хотя бы удар Неймара, с которым каким-то чудом справился вратарь "Баварии" Мануэль Нойер.

Или удар в штангу с разворота от Роберта Левандовски:

В целом, несмотря на высокие скорости и достаточно большое количество моментов и полумоментов, команды осторожничали. Оно и понятно - это ведь не рядовой матч в чемпионате, а финал Лиги чемпионов.

Пожалуй, чуть предпочтительнее выглядела "Бавария", которая больше владела мячом и позволяла "ПСЖ" создавать моменты только в контратаках.

"Бавария" вышла на вторую половину более нацеленно, а вскоре борьба на поле начала обостряться. Судье даже пришлось в течение четырёх минут показать три жёлтые карточки, чтобы футболисты немного пришли в себя.

На 59-й минуте Йозуа Киммих мягко забросил на дальний угол вратарской, откуда Кингсли Коман головой отправил мяч в сетку - 1:0.

Стоит отметить, что Коман - единственный француз (родился в Париже), который был на поле в составе мюнхенцев. Футболист начинал карьеру именно в системе "ПСЖ".

Упустили воспитанника парижане. И вне поля и на нём. Такая вот ирония!

После пропущенного мяча "ПСЖ" не на шутку активизировался, но забить в ворота неудержимого Мануэля Нойера французы так и не смогли. "Немецкая машина" довольно уверенно сохранила желанный счёт на табло и одержала победу в решающем матче Лиги чемпионов.

Добавим, что "Бавария" в шестой раз одержала победу в Лиге чемпионов, выиграв абсолютно все матчи в этом розыгрыше турнира (ранее это не удавалось никому в истории). Кроме того, мюнхенский клуб второй раз в своей истории сделал требл, выиграв в рамках одного сезона Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Германии.

"ПСЖ", в свою очередь, добрался до финала впервые в своей истории. Именно поэтому подопечным Томаса Тухеля не стоит унывать - у парижан всё впереди!

Сезон-2019/2020 официально закончен!