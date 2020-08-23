Вс, 23.08.2020
Массы выходят на улицы, но власть берут структуры. Если нет механизма, то каким образом будут формулироваться решения? Политолог Андрей Казакевич

Фото ⟩ В Литве 50 000 человек выразили поддержку народу Беларуси

Вечером в воскресенье в Литве около 50 тысяч человек в годовщину "Балтийского пути" создали живую цепочку "Путь свободы" от Вильнюса до границы Беларуси, выразив таким образом поддержку белорусскому народу, который сейчас борется за свободу и демократию.

Люди выстроились от Кафедральной площади до КПП Мядининкай у границы Беларуси на протяжении 32 километров.

Многие были одеты в белое, держали в руках флаги Литвы и бело-красно-белые флаги Беларуси, а также белые и красные гладиолусы.

Акция организовал интернет-телеканал Laisves TV. По информации организаторов, на участие в акции зарегистрировались 49 тысяч человек, однако, вероятно, людей было еще больше.

По завершению акции состоялся праздничный концерт.

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