Фото ⟩ В Литве 50 000 человек выразили поддержку народу Беларуси

Вечером в воскресенье в Литве около 50 тысяч человек в годовщину "Балтийского пути" создали живую цепочку "Путь свободы" от Вильнюса до границы Беларуси, выразив таким образом поддержку белорусскому народу, который сейчас борется за свободу и демократию.