Фото ⟩ Цепь солидарности в Таллинне: в поддержку белорусов на улицы вышли более тысячи человек

Одна из организаторов Цепи солидарности в Таллинне Петра Малюкевич сказала Postimees, что вместе с другими проживающими в Эстонии белорусами получила разрешение организовать сегодня живую цепь с 19:00 до 20:30 от посольства Беларуси в Таллинне (Магдалеэна, 3) до площади Вабадузе.

По оценке Малюкевич, пришли более 1000 человек. По словам журналиста Postimees, настроение приподнятое, очень много белорусских флагов. В 20:30 люди собрались у площади Вабадузе, где поднят большой флаг Беларуси.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сказал в своей речи, что белорусы заслужили свободу. Организаторов до слез тронуло количество людей, пришедших поддержать белорусов в их борьбе за свободу.

Некоторые держат плакаты, на которых написано: "Руки в крови - Лукашенко уходи".

Организаторов акции не поддерживает ни одна организация, у них нет материальных возможностей, есть только друзья, знакомые и большое желание сделать для родины что-то хорошее.

"31 год назад произошло неординарное событие! Два миллиона человек объединились, чтобы создать 600-километровую живую цепь, с помощью которой народы Литвы, Латвии и Эстонии выразили общее желание жить в свободной стране. Балтийская цепь до сих пор в Книге рекордов Гиннеса как самая длинная человеческая цепочка в мире", - пишут организаторы.

"Сегодня наши братья и сестры в Беларуси поднялись, чтобы защитить свою свободу, потребовать освобождения политических заключенных, потребовать привлечения Александра Лукашенко и других государственных чиновников к ответственности за свои действия и призвать к мирной передаче власти в Беларуси", - добавили они.